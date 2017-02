Reacciones al vídeo #Amítambién: A nosotras también nos ha pasado

Cientos de mujeres han reaccionado al vídeo de Micromachismos #Amítambién. Tras verlo, muchas han decidido compartir sus casos en comentarios, tuits o correos electrónicos a micromachismos@eldiario.es.

#Amítambién me han dicho que no sea tan creída/siesa por no poner buena cara a un "piropo" callejero @micromachismos

Iba caminado por la calle y me crucé con un hombre que se me quedó mirando. De pronto vino andando rápido hacia mí, invadió mi espacio personal hasta colocarse muy cerca y no me dejaba pasar. Me dio un repaso con la mirada de arriba a abajo y continuó su camino. Yo me quedé parada. Todo fue muy rápido y no pude reaccionar. Fue muy desagradable.

Susana