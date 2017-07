Es una pregunta que late en el pensamiento de mucha gente a lo largo de nuestra historia y que nos hacemos hoy en día con mucha insistencia e, incluso, con mucho desasosiego porque experimentamos que detrás del abandono por la justicia y de la desesperanza está la respuesta ante la pregunta de si ¿ha fracasado la humanidad?. Y la respuesta es un sí sin vacilación, es un sí que lleva a vivir la vida con tristeza y encerrarse de una manera hermética en la familia, con los contados amigos y en el trabajo, con esa herida social que te produce cuando crees que no se puede hacer nada, cuando el fracaso se transforma en dejar de soñar y también en aconsejar a esas personas que quieren y que perseveran en ese otro mundo posible, necesario e imprescindible para la vida humana, que no se esfuercen más. Hubo una expresión que se me quedó grabada en el corazón de un amigo que me dijo “no seas tonto, deja de pelear y sálvate, no merece la pena luchar. Tenemos lo que nos merecemos y no podemos hacer nada, los ricos han ganado”.

Pero, a esta pregunta hay que añadirle el “para quién”; para la gente que concibe un mundo donde todos tengamos cabida, donde la diversidad, incluida la de género, sea respetada, donde los conflictos se resuelvan en la ONU vía diálogo y siempre bajo el objetivo de mantener la paz o, por lo menos, que no hablen las armas; donde las personas, en cualquier rincón del mundo, puedan vivir, no morir de hambre o subsistir miserablemente, y vivir con dignidad; donde la economía sea un medio para que nuestra humanidad tenga “los colores del arcos iris”; donde la gente pueda permanecer en su tierra, en sus pueblos porque tienen la soberanía alimentaria y nadie les bombardea, destruyendo todo aquello que han conocido, vivido y sentido; donde la democracia es sinónimo de libertad, una libertad cuyo contenido es la sensibilidad, la dignidad, la conciencia, el respeto y el reconocimiento de los Derechos Humanos y la Carta de la Tierra... Para toda esa gente, esa buena gente honesta, con valores, la humanidad ha fracasado en términos amplios.

Para los vendedores de armas, para los que practican el darwinismo social, para los fabricantes de guerras, para los que derrocan gobiernos que no se someten a los imperialismos, sobre todo el de Estados Unidos, para los corruptos, para los que hacen de la verdad una mentira o la ocultan, para los que producen noticias falsas o hacen de una mentira una verdad, para los que convierten la democracia en una de los que acumulan casi el 99% de la riqueza mundial, para los dictadores, para los que ponen las religiones al servicio de los mercaderes, especuladores, inversores y militares para justificar y profundizar la violencia, para los constructores de la tremenda desigualdad y pobreza, para los que saquean los recursos naturales, para las grandes empresas, multinacionales y las grandes fortunas que se consideran los amos del mundo, creen que el mundo les pertenece…para este 1% de la población, la humanidad es progreso, bienestar, crecimiento económico y recuperación económica.

El fracaso de la humanidad ¿es un fracaso sin retorno? En primera instancia hay que reconocer que hay mucha gente buena y solidaria que sigue manifestando valores en sus vidas, que siguen estableciendo puentes y abriendo sendas para que la persona transforme su rostro de miedo y hundido en un rostro con una sonrisa y que recupera la esperanza en el ser humano. Hay mucha gente ayudando, echando una mano dentro de sus posibilidades y limitaciones en cualquier parte del mundo, el hecho de que lo desconozcamos no quiere decir que no exista. Hay proyectos por la acogida, por la libertad, por la igualdad, por la paz, por la defensa de la naturaleza en todos los países del planeta. Los hay, aunque nos quede mucho camino por converger en las luchas sociales.

Creo que es un fracaso reversible, que se puede invertir, porque hay alternativas, porque aún quedan millones de personas que hacen de la vida un espacio y un tiempo lleno de vida, no es ninguna redundancia. La humanidad tiene futuro porque no han logrado acabar con todos los soñadores, con todos los constructores de un planeta donde el ser humano pueda saborear la vida, tenga el derecho a ser feliz, sí a ser feliz. Hay resquicios, hay fisuras para la esperanza, para esa humanidad. El mundo actual está dominado y controlado por los poderosos económicos, sociales, religiosos y militares, no podemos ser ingenuos, es la realidad actual, cruda y cruel que sufren millones de personas, pero, seguimos reivindicando la humanidad, esa humanidad que nos pertenece a todos y todas y que se expresa en pequeños signos y gestos a lo largo y ancho de todo el planeta.