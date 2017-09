"Necesitamos de más liderazgo y peso político en Madrid"

María González Veracruz se hizo de rogar para presentar su candidatura firme a la secretaría general del PSRM-PSOE. Tras Diego Conesa y la imposibilidad de alcanzar una candidatura unitaria, González Veracruz apuesta por su experiencia en el Congreso de los Diputados para conseguir relevancia política donde se toman las grandes decisiones del país. Tampoco renuncia al municipalismo, aunque asegura que "el reto del PSOE está en las grandes ciudades" a falta de solo 20 meses para la siguiente convocatoria de elecciones.

¿Cómo ha ido la campaña electoral a pocos días del congreso?

La campaña ha ido de menos a más y la sensación tras más de 40 encuentros noto a la militancia muy ilusionada con la posibilidad de transformar el partido. Nosotros queremos mirar a la calle, a la Región y tener relevancia política en Madrid, más allá de las cuestiones internas.

El objetivo es ganar las próximas elecciones

Quedan 20 meses para las municipales y regionales de 2019 y no hay tiempo. A partir del 10 de octubre hay que abrir un proceso de participación de la militancia, que es el corazón del partido, para definir el proyecto de gobierno y el programa electoral. No es posible conocer a fondo lo que sucede en cada municipio, pero sí tener una perspectiva por parte de los militantes y llevar nuestro proyecto a las grandes ciudades.

En las últimas elecciones municipales se notó una mejoría en los resultados socialistas

El partido volcado en los municipios es imprescindible. Así lo explicamos en nuestra memoria de más de 40 páginas, cosa que ningún otro candidato hace. Solo desde los municipios podremos alcanzar un proyecto de gobierno creíble, pero esto incluye la necesidad de realizar un esfuerzo en las grandes ciudades y que los alcaldes socialistas tengan liderazgo suficiente para que sus políticas se puedan plasmar a nivel regional. Tenemos 28 alcaldes y alcaldesas que hacen un trabajo brillante, pero a nivel regional tenemos que ser capaces de comunicar esas políticas y tener una estrategia común.

Estamos ante una oportunidad histórica, no solo porque el Partido Popular está en declive, sino que es la primera vez que el PSOE lidera tantos ayuntamientos en la Región de Murcia y podemos ampliarlo en las próximas elecciones.

¿Tiene que haber mayor acercamiento de la dirección regional hacia los grupos municipales?

Al ser conocedores de lo que sucede en el partido sabemos las cosas que tenemos que mejorar. Por eso nuestro compromiso está por escrito. Las resoluciones del 39 Congreso las vamos a cumplir todos en el partido. La relación con las agrupaciones tiene que ser más estrecha, por ello planteamos crear una secretaría solo para los equipos de gobierno y los portavoces en la oposición. La última secretaría municipal no ha dado los frutos que se esperaban de ella. Ese organismo del que hablamos tendrán un nexo en el Consejo de alcaldes y portavoces. Todos nuestros representantes municipales, tanto en el gobierno como en la oposición, van a tener sus espacio junto a la Secretaria General para organizar la estrategia de 2019.

¿Están contentos con el número de afiliados al partido?

Propondremos una campaña de afiliación. Me pregunta mucha gente cómo puede afiliarse para apoyar al partido y vamos a intentar aumentar esos 6.000 militantes y para ello es clave el papel que les demos. Si son relevantes tanto militantes como simpatizantes confiarán en nosotros.

En varias entrevistas ha comentado la necesidad de recuperar el voto moderado del PP

Después de 20 años de un gobierno al que se le han caído todos los carteles que ha abanderado como el 'Agua para todos', el de las infraestructuras, el modelo económico, etc., creo que el PSOE tiene que estar preparado para liderar el centro-izquierda en la Región, lo que significa tanto recuperar los votos que hemos perdido de la izquierda como el voto moderado que un día fue del Partido Socialista pero que hace mucho tiempo dejó de serlo. Igual que nuestros votantes se han ido a Podemos o no han votado, tanto en PP como Ciudadanos hay votantes decepcionados por la corrupción y por la falta de rumbo en la Región.

María González Veracruz con la militancia

¿Por qué cree que el PP sigue liderando en votos a pesar de los casos de corrupción?

Cuando nosotros empezamos a denunciar hace más de diez años los primeros casos de corrupción a la Región le iba bien y no se visualizó tanto como ahora. En ese momento quizás no fue creíble pero el fruto de esas denuncias se ve ahora con todos los casos de corrupción que han salido a la luz, también porque ahora hay mucha más pobreza y desigualdad en Murcia que hace 20 años. La izquierda moderada que representamos es la mejor solución para salir adelante.

¿Qué le ha pedido con más énfasis la militancia en las últimas reuniones?

Un partido fuerte y unido. Me piden algo que me puedo comprometer y es a tomar decisiones sin ningún tipo de tutelaje. En este proceso no tengo a nadie detrás que no pueda mostrar, somos un equipo de personas que a todos se nos puede ver en la foto. En otra instancia, nos piden que seamos un proyecto serio y de alternativa de gobierno en vez de otras cosas.

Hablando de los grandes temas, ¿cuáles la principal propuesta de María González en materia de agua?

Lo primero que necesitamos es que se vaya el Partido Popular. Son quienes más daño han hecho a la Región en este asunto. Después hay que retomar el trasvase Tajo-Segura, que ha retrocedido en los últimos años, a la vez que recuperemos la inversión para conseguir más hectómetros cúbicos de agua desalada. Una propuesta que hemos llevado al Congreso en tres ocasiones -revocadas por el PP- es de dotar de plantas fotovoltaicas a las desaladoras para disminuir el coste del agua desalada hasta la mitad de su precio. Por último, la interconexión de cuencas también es algo a debatir y lo pondremos sobre la mesa.

La pobreza en la Región se ha incrementado en los últimos años de forma considerable, ¿cómo pretende su candidatura mejorar los ingresos medios de los murcianos?

Hay que derogar la reforma laboral a nivel nacional y cumplir con la renta básica. Uno de los grandes incumplimientos del PP y que hemos peleado en la Asamblea Regional. Más allá de eso, facilitar lo máximo posible con libros de texto gratis en las escuelas e insistir en esa renta básica para que no falte lo básico en cada familia. La exclusión y la pobreza han llegado a cifras alarmantes y con Pedro Sánchez y un gobierno socialista se producirá el cambio que necesitamos.

En Educación el actual gobierno regional ha apostado por los conciertos educativos, ¿planea abolirlos María González Veracruz?

El principal problema son los recortes en la educación pública. Los conciertos no son otra cosa que un reflejo de los negocios del Partido Popular. Las cooperativas no son ningún problema, que además muchas realizan un tipo de educación similar a lo que queremos los socialistas. El problema es que no se sea exigente en la segregación o en las auditorías en determinados colegios concertados que no cumplen los mínimos. El modelo socialista es de garantías tanto en la pública como en la concertada, pero sobre todo con mejoras en la inversión pública para fomentar la igualdad.

¿Qué mejoraría su candidatura en materia de infraestructuras?

Al margen de la política del PP de proyectos megalómanos, que rechazamos tajantemente, las infraestructuras necesitan peso político en Madrid. Los retrasos y las barbaridades que estamos viviendo tiene su origen en una ausencia de liderazgo en Madrid. Nosotros creemos en el AVE, creemos en el ferrocarril tradicional y un compromiso que mantengo con los ciudadanos es que el muro tiene soluciones técnicas, que no puedo adelantar porque no es una cuestión de campaña sino de partidos.

¿Baraja la opción de una moción de censura contra el PP en la Asamblea Regional?

Es algo que no hay que descartar en ningún momento. Ciudadanos ha demostrado ser la marca blanca del PP manteniendo a Pedro Antonio Sánchez en la presidencia del Partido Popular y como diputado en el parlamento. No te puedes presentar ante los ciudadanos como la limpieza democrática y luego permitir lo que ha sucedido con el expresidente. No me vale que digan que lo interno no tiene que ver con lo institucional, porque ya pidieron la cabeza de Miguel Ángel Cámara y no lo han hecho con Pedro Antonio Sánchez.