"Tenemos que trasladar el cambio político en los municipios a la dirección"

El pasado mes de junio, el alcalde de Alhama Diego Conesa anunciaba su candidatura a la secretaría general del PSRM-PSOE y era así el primero en hacerlo. La victoria de Pedro Sánchez en las primarias a nivel nacional le llamaron para tomar parte de lo que considera necesita el partido: un cambio en la estrategia para dar mayor poder de decisión a los municipios y militantes. Asegura que si el repunte en 2015 con 27 alcaldías logradas por su partido se ha llevado a cabo a través de una nueva hornada de políticos, ése es el camino a seguir en la dirección del PSOE en la Región de Murcia.

¿Por qué decide Diego Conesa presentarse como candidato a la Secretaría General?

Si a mí me preguntan esto en diciembre del año pasado me hubiera dado la risa. Tras los acontecimientos del mes de octubre había que dar un paso al frente y ponerme de parte de donde creo que está la mayoría de la militancia. Con la victoria de Pedro Sánchez, después del congreso, decido tras unos días de reflexión y no definirse una candidatura única presentarme.

Esa candidatura única que proponía tenía a Diego Conesa al frente?

No, simplemente quería que entre todos eligiéramos a una persona que pudiera reunir todas las cualidades y propuestas de todos los compañeros. No se acordó así y cada compañero tenía un proyecto diferente, algo totalmente legítimo, por lo que comenté que si decidía presentarme nos veríamos en las urnas, aunque al día siguiente podrán contar conmigo como uno más.

Aunque en las últimas municipales se ha producido un repunte de los resultados socialistas, en la Asamblea Regional ha ido perdiendo votos y escaños en cada una de las elecciones que se han celebrado, ¿por qué cree que el PSRM no se ha ganado la confianza del electorado?

Muchos militantes transmiten el mismo diagnóstico y es que el partido se ha encerrado o lo que un compañero llama la "funcionarización de la oposición" y ha pecado de falta de ambición. La premisa es clara, si la recuperación del poder institucional se ha producido en muchos municipios que han apostado por una nueva hornada de políticos, en el PSOE a nivel regional tiene que ser a través de esa estrategia para aumentar al menos en otras diez alcaldías en las próximas elecciones de 2019. Si consiguiera ser Secretario General, me ubicaré junto a o incluso detrás de todos los alcaldes, alcaldesas, portavoces y grupos municipales. El PSOE por definición es internacionalista, y por ende, municipalista, algo que en el 39 Congreso con la victoria de Pedro Sánchez quedó muy claro.

Para una campaña hablar de municipalismo suele ser algo habitual, pero el trabajo parlamentario puede copar al final gran parte de los esfuerzos del partido.

En mi caso yo no estaría en la Asamblea Regional y plantearía que se aunaran esfuerzos entre los compañeros que hacen el día a día en el parlamento y los compañeros de las agrupaciones municipales para trasladar el trabajo de la Asamblea a los municipios. Creo que hace falta una mejor organización este sentido, y la verdadera política no solo se hace en las instituciones sino en la barra del bar, en el supermercado...y para ello los miembros de las agrupaciones necesitan información. Para ello propondría reuniones cada tres semanas entre los diputados de la Asamblea y municipios para, en una jornada de trabajo de rendición de cuentas.

¿En qué se diferencia principalmente su candidatura a la de Francisco Lucas y María González Veracruz?

Principalmente lo que planteo es una propuesta nueva de trabajo interno, una nueva forma de coordinación por comarcas para visitar y rendir cuentas a las agrupaciones. Para los siguientes 15 meses propongo cinco grandes reuniones sectoriales para tratar los grandes temas que preocupan a la Región: Agua, Educación, Infraestructuras, Sanidad y dependencia y Juventud.

Diego Conesa en reunión con la militancia

¿En materia de Agua qué propone Diego Conesa, apuesta por una política pro trasvase o por utilizar y mejorar las instalaciones que ya existen?

Lo primero es que a esas reuniones sectoriales acudirán dos de las personas más importantes en materia de infraestructuras hídricas como han sido Josep Borrell y Cristina Narbona, en la que trataremos más allá del agua, temas tan importantes como la sostenibilidad y el medio ambiente. Creo que en la Región tenemos dos almas para ponerlas encima de la mesa. Lo importante es hacer un debate claro con toda la información disponible, que gustará más o menos. La gran estafa del gobierno de Partido Popular ha sido el 'Agua para todos', el canal de comunicación con el Ministerio está completamente roto y hay que analizar y ver la situación real y las necesidades, que las tenemos.

Los conciertos educativos y las decisiones del gobierno regional han copado las portadas de eduación en los últimos meses, ¿cuál es la postura de su candidatura respecto a esta mayor cuota que se les ha asignado?

Las últimas normas aprobadas como los conciertos de bachiller son una huida hacia adelante que si tuviera capacidad de gobierno revocaría inmediatamente. Estamos ante un ataque frontal a la igualdad de oportunidades.

El desastre de la llegada del AVE y el soterramiento, además de otras muchas medidas como el Corredor del Mediterráneo están planteando un problema serio de infraestructuras, ¿cómo plantearía atajarlo?

Una cosa que me quedó muy clara tras reunirme con la Plataforma Pro Soterramiento hace varias semanas es que en la Región hay agrupaciones que tienen una autoridad moral y un conocimiento que los políticos no podemos alcanzar. En el PSOE debemos escuchar a esos colectivos sociales y ponerle copyright a sus iniciativas y ser un instrumento de utilidad pública para esas propuestas que consideramos justas. Como primer punto debemos ponernos detrás de esa sociedad civil que demanda y en segundo lugar conocer qué necesita realmente cada municipio para realizar una lista de prioridades en cuanto a las infraestructuras que puedan ser acometidas.

Ha hablado de una gran reunión sectorial en materia de juventud, ¿qué quiere decir realmente con eso?

Hace falta más capital humano joven dentro del partido y darle capacidad. Bajo el titular de juventud lo que realmente estamos trabajando es un relato nuevo. El principal argumento y necesidad de esa juventud es el empleo, por lo que se incluye una propuesta socioeconómica y de relaciones laborales. Para esa reunión, planteada para otoño de 2018, lo que queremos es que las Juventudes Socialistas dentro de su independencia, elaboren su propuesta de trabajo durante todo un año y analicemos de nuevo cuál es la situación de los jóvenes en la actualidad, ya que parece que seguimos estancados en los 80.

¿Se ha abierto demasiado la brecha entre las juventudes del partido y la dirección?

No puedo saberlo porque ni he estado en la dirección, ni he pertenecido a la dirección de las Juventudes Socialistas. Lo que sí planteo es su independencia y capacidad, y sobre todo el ofrecimiento para que lideren la propuesta en materia del futuro socioeconómico de la sociedad.

Actualmente el PSOE de la Región de Murcia cuenta con algo más de 6.000 militantes, ¿se propone aumentar ese número en los próximos años?

La labor del Secretario General es persuadir y crear los espacios de debate suficientes para que los militantes tengan poder decisión y recuperar así la confianza de los simpatizantes. Creo que lo importante más que el número es que esos 6.000 militantes estén bien formados y organizados y sean capaces de hacer política activa todos los días.