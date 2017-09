Murcia canta 'The Wall' de Pink Floyd contra el muro del AVE

Los vecinos de Murcia no saben cómo decir ya que no quieren la llegada del AVE a la ciudad en las condiciones que les ofrece el ministerio de Fomento, el Gobierno Regional y el Ayuntamiento. En la noche del viernes, más de 200 músicos se unieron a los centenares de vecinos para interpretar la canción de Pink Floyd 'The Wall', en alusión al muro de 9 kilómetros que Fomento está construyendo en la ciudad de Murcia para que el AVE y los trenes comerciales puedan llegar mientras se construye el soterramiento de la alta velocidad.

Alrededor de las 21.00 horas se producía el espectáculo que obligó a cortar una vez más las calles de Murcia inmediatas al paso a nivel de Santiago el Mayor, que permanecerá cerrado durante las obras. Tras la interpretación se han producido otra vez las habituales protestas que los vecinos realizan desde hace ya diez noches consecutivas, en este caso han tomado rumbo hacia la Plaza de la Catedral de Murcia.

Previamente, más de un centenar de bicicletas partían desde las 19.30 desde el centro de Murcia hasta el paso a nivel en un acto reivindicativo, que ha coincidido con el Día Europeo sin Coches.

Por su parte, la Plataforma Pro Soterramiento no descarta que continúen las concentraciones y marchas hasta que el ministerio de Fomento y el Gobierno atienda sus demandas.