El metal invade el Escenario Santander

Este 24 de junio escalan el Escenario Santander cuatro bandas representativas del metal hecho en Cantabria: SezNaus, Karonte, Aranea Adventus y Airare Nuf, quienes subirán el volumen durante aproximadamente 4 horas y media y ofrecerán un espectáculo gratuito a los asistentes. Las puertas se abrirán a las 21.00 horas y los conciertos comenzarán media hora después.

SezNaus serán los primeros en salir. Este grupo nació en los 2000, está influenciado por bandas de rock y metal, tanto nacionales como internacionales. Actualmente disponen de cuatro álbumes digitales que incluyen temas como 'Este no es mi mundo', 'Sol' y 'Marionetas'. Con este proyecto la banda ha tocado en diferentes festivales con grupos de la talla de Manolo Kabezabolo, Lendakaris Muertos, Vantroi, Rat-Zinger, Cuernos de Chivo, Hummano o BrutalThin.

Karonte es una de las bandas más veteranas del metal extremo en España, habiéndose formado en 1994 tras la unión de cuatro músicos que ya tenían experiencia en otras bandas underground. Han compartido escenario con grupos internacionales de la categoría de Centinex (Suecia), Mercyless (Francia), Putrid Offal (Francia), Avulsed, Runic, The Eyes, Mordor, Cuernos de Chivo, In Thousand lakes, Looking for an answer, Bloody Brotherhood… y participado en festivales como el Barbarian Metal Fest (Madrid), Black Xmas (Irún) o Milwookis Metal Fest.

Aranea Adventus, grabó el 27 de mayo de 2016, contando en los coros con Suso (Max Scorpions), Raúl Galván de Emboque y Bubu Heisenberg 'El llanto del lábaro', su primera ópera rock sobre las Guerras Cántabras, compuesta por Teddy, con las voces de Lolo, Raúl, Suso, Bubu, Ana García y Riky, a las narraciones Rubén Mudito y Ana.

Airare Nuf toca heavy metal, con más de 15 años de trayectoria, tienen dos discos editados: el primero se editó hace 13 años, llamado ' Revolviendo'; y el más actual, 'Airare Nuf', publicado hace un par de años. En esta década y media ha habido algunos cambios de formación, manteniéndose la base de la banda desde sus orígenes con José D. Venero a la batería y Miguel Gutiérrez a la guitarra, tras la marcha de su vocalista original, que ha sido sustituido por Moisés Arce, completan la formación desde hace dos años Miguel Cuevas a la otra guitarra y Chisco al bajo.