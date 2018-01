Darpón sobre el colapso de las Urgencias vascas: "Para ver el Athletic-Alavés hay más cola que en Osakidetza"

En rueda de prensa en Vitoria para informar de las novedades que introduce la receta electrónica interoperable, Darpón se ha referido, de esta forma, a las denuncias de "colapso" en los servicios de urgencia por la actividad gripal en Euskadi, que ha alcanzado una tasa de 360,02 casos por 100.000 habitantes, en la primera semana del año, lo que supone que "sigue aumentando tal y como es habitual en esta época del año".

Desde el inicio de la temporada de gripe, se han notificado 85 hospitalizaciones de pacientes considerados casos graves y han fallecido 14 personas, según los datos del Departamento vasco de Salud.

Darpón ha destacado que, durante la epidemia de gripe, "las personas atendidas son un 30% más que durante el resto del año", por lo que "es normal" que "haya que esperar un poco más" para recibir atención médica. No obstante, ha asegurado que "se ha atendido con total normalidad".

"Yo, en la semana de Navidad y la primera del año, cuando voy a tomar un café a una cafetería espero más que el resto de semanas porque hay más gente; cuando voy a una juguetería a comprar el Olentzero espero más que cuando le toca a mi hijo el cumpleaños que es en abril; y para ver del derby en San Mamés con el Athletic-Alavés hay más cola para sacar las entradas que lo que hay en muchos puntos de atención en Osakidetza", ha dicho.

En su opinión, "hay que congratularse de que los ciudadanos vascos somos cada vez más exigentes con los servicios públicos, lo cual también nos estimula", pero "los servicios públicos funcionan. Asimismo, ha insistido en que "durante la epidemia de gripe la afluencia de personas atendidas es un 30% más que durante el resto del año, por lo que es normal que haya que esperar un poco".

"Todo el mundo sabe que tanto en los hospitales como en los puntos de atención primaria, en urgencia hay un triaje y se atiende por gravedad, por tanto las personas graves no esperan, y las personas que tienen patología más leve en esa época del año que hay más afluencia de gente tienen que esperar un poco", ha reiterado.

Darpón ha asegurado que, durante el periodo de la gripe, los centros de salud "se refuerzan, pero, no lo vamos a ocultar, es obvio que aunque se refuerzan con más recursos, no se refuerzan con un 30% más de recursos, porque no los hay".

Por otro lado, Darpón ha abogado por hacer, desde el Departamento de Salud y los medios de comunicación, "un poco de pedagogía", en el sentido de que "la gripe es una enfermedad banal en la mayor parte de la población, que pueden ser graves algunas de sus complicaciones, sobre todo si tienes una enfermedad crónica añadida, y, especialmente, si esa enfermedad crónica lleva a una inmunodepresión mayor".

"Hay que saber que con cama, calma y con líquidos abundantes se pasa, y hay muchos niveles para combatirla, desde pedir un consejo en la farmacia y comprar un antigripal de dispensación libre, a acudir a un centro de salud si se tiene fiebre persistente alta o una patología añadida, o acudir a un punto de atención urgente de atención primaria que tenemos muy distribuidos por el conjunto de la geografía", ha explicado, para añadir que también hay en Euskadi "un amplio despliegue de urgencias hospitalarias".