González cree que PNV tendrá que consensuar con PSE qué propuestas de otros partidos se incorporan a la reforma fiscal

El diputado general de Álava, Ramiro González, cree que el PNV tendrá que consensuar con el PSE-EE "qué medidas propuestas por otras formaciones políticas se pueden incorporar" a la reforma fiscal "con las que estén de acuerdo" socialistas y jeltzales. Además, ha afirmado que su partido acordó la modificación tributaria "sabiendo que tenía que ampliarse" y el PSE-EE "sabe que es así".

En una entrevista concedida a Radio Vitoria, recogida por Europa Press, González ha recordado que lo que transmite el PP es que, para hablar de Presupuestos, primero hay que llegar a un acuerdo en materia fiscal, "que no entraría en vigor hasta el año 2019".

"Por lo tanto, para pactar los Presupuestos del año 2018, quiere antes pactar la fiscalidad de 2019. Es una posición política y yo la respeto, aunque no la comparto. Creo que la ciudadanía no la entiende, supone que, por encima de los intereses de la ciudadanía, se pone el interés político", ha añadido.

A su juicio, "lo importante ahora es analizar el Presupuesto, ver cada partida", y analizar, desde la perspectiva de cada formación política, "en qué se puede mejorar el Presupuesto que tiene que atender las necesidades del territorio y de los alaveses". "El PP ya ha hecho pública cuál es su propuesta fiscal, como también lo han hecho EH Bildu y Podemos, que son muy diferentes", ha indicado.

En este sentido, considera que lo que están pidiendo los populares es que "se recaude menos y que se tengan menos recursos", mientras que la coalición dirigida por Arnaldo Otegi reclama "todo lo contrario, que "se cruja a las empresas".

"Yo creo que no hay que crujir a las empresas de ninguna forma, que no hay que castigar a nadie, que la fiscalidad no es un elemento de castigo, sino que sirve para tener buenas infraestructuras, nuevos servicios públicos. Es necesario pagar impuestos, pero razonables", ha añadido.

Ramiro González ha asegurado que son "plenamente conscientes" de que, si quieren aprobar la modificación fiscal, "es necesario el consenso de una tercera formación política, al menos, en Álava, y en el conjunto del país, si se quiere hacer de forma armonizada".

"INCORPORAR PROPUESTAS"

"Y no es posible incorporar a una tercera fuerza política si no se pacta con ella. Por lo tanto, yo estoy dispuesto a incorporar propuestas de otras formaciones políticas que nos lleven a una acuerdo fiscal, por supuesto, desde el primer minuto", ha apuntado.

El diputado general de Álava ha afirmado que, ya en el momento en el que se acordó la propuesta de reforma fiscal, el PNV lo hizo "sabiendo que ese acuerdo tenía que ampliarse, y para ampliarse, se tiene que modificar necesariamente".

"El Partido Socialista sabe que es así y lo que habrá que acordar con el PSE-EE es qué medidas propuestas por otras formaciones políticas se pueden incorporar con las que estemos de acuerdo el PSE-EE y el PNV", ha destacado.

Ramiro González cree que "es posible" que Álava sea clave para aprobar la modificación tributaria y también los Presupuestos de la Comunidad Autónoma Vasca. "También el PP ha dicho que no aprobará los Presupuestos vascos si no hay una reforma fiscal. Es difícil de entender esto porque el Gobierno vasco no tiene competencia en materia fiscal, el Parlamento vasco no es el que regula los impuestos, sino que son las Juntas Generales", ha asegurado.

A su juicio, "es absolutamente incompatible con algo de lo que suele hacer gala públicamente el PP, que es su foralismo". "Esto es muy poco foralista, es todo lo contrario", ha añadido, para considerar que los populares "se equivocan".

SIN PRÓRROGA

Tras asegurar que no "maneja" un escenario de prórroga presupuestaria en territorio alavés, ha dicho que él se propone que haya un acuerdo sobre las cuentas. "¿Con quien?, con quien quiera negociar, con quien quiera acordar, con quien esté en disposición", ha afirmado.

En esta línea, ha recordado que los dos años anteriores han pactado con EH Bildu y cree que "ha ido bien". "De hecho, hasta hace quince días yo escuchaba decir a Bildu que estaban satisfechos del Presupuesto y muy satisfechos del cumplimiento del acuerdo presupuestario. La semana pasada ya no decían eso, no sé qué pasó ese fin de semana para cambiar de opinión", ha señalado.

González cree que este cambio de postura "tiene más que ver con la posición de ELA, que parece que es ahora mismo quien tutela la izquierda abertzale", que con la fiscalidad. "Pero, independientemente de esas posiciones manifestadas públicamente en los micrófonos, se continúa hablando. Se habla con el PP, se habla con EH Bildu, se habla con Podemos y con todas las formaciones políticas para conseguir que Álava tenga Presupuestos para el año próximo", ha manifestado.

En su opinión, se está en "un momento de cambio de ciclo" y se trata de unas cuentas "inversoras, que miran al futuro y es importante que se puedan aprobar porque se está en un momento en el que la recuperación económica se ha consolidado y es importante no dormirse". "Estoy dispuesto a negociar con quien quiera negociar desde el realismo", ha apuntado.

El diputado general percibe en las posiciones públicas de los portavoces del PP "y de EH Bildu fundamentalmente" es que "hay críticas más políticas que presupuestarias". "Veo que han leído el Presupuesto y que tienen dificultades para criticarlo", ha indicado, para asegurar que se están reuniendo "todos los días" con las diferentes formaciones.