Mendia: "Un Gobierno donde estemos los socialistas no les va a llevar al abismo"

Los socialistas vascos no miran a Catalunya, salvo para "solidarizarse con los catalanes", con todos, y para defender el diálogo -"el Código penal no soluciona el problema catalán", ha remarcado su líder, Idoia Mendia- frente a los que aspiran a 'catalanizar' la política vasca. La máxima responsable del PSE-EE, Idoia Mendia, ha defendido el pacto con el PNV y ha aclarado que los socialistas vascos son la garantía frente a cualquier vía ilegal y aventura rupturista.

"Que sepan que un Gobierno donde estemos los socialistas no les va a llevar al abismo. No lo vamos a hacer. Allá donde estemos los socialistas no se van a tomar decisiones ilegales", ha asegurado al inicio de su intervención en el debate de política general que tiene lugar este jueves en el Parlamento vasco. Y sobre la situación en Catalunya, ha apuntado que "el independentismo ha sido la mejor cortina de humo para quienes avasallan derechos y tienen problemas con la corrupción en España y Catalunya"

Mendia ha intentado colocar en el debate un mensaje de fuerte contenido social, de defensa de los derechos laborales y de políticas de igualdad, frente a los discursos nacionalistas de otros partidos de la Cámara. Cohesión social y "reforzamiento social de nuestro autogobierno". En el debate sobre la organización del Estado, la líder del PSE-EE no se ha movido del guión federal diseñado por el PSOE en la declaración de Granada: "La forma más segura de ampliar ese autogobierno es con una reforma de la Constitución en sentido federal, que aclare las competencias de cada cual y garantice la lealtad entre las administraciones". Un consenso "lo más amplio posible" -ha dicho que quiere incorporar a los independentistas, que no estuvieron en el consenso del Estatuto de Gernika- y todo dentro de la ley (un "referéndum legal"): "Lo que acordemos deberá responder al ordenamiento vigente", ha apuntado en alusión a los trabajos de la ponencia de autogobierno de la que debe salir el acuerdo sobre el nuevo Estatuto de Euskadi.

Idoia Mendia le ha pedido al PP a participar en la ponencia de memoria y convivencia y "dejemos la polémica pública permanente". Frente a los que quieren hacer una revisión de lo pasado tras 50 años de terrorismo de ETA, la líder socialista ha reiterado que "aquí había una banda que mataba para imponer un proyecto político y no mata, y dejó de matar sin una sola cesión", ha subrayado.