MC5 y The James Taylor Quartet se suman al Azkena Rock Festival de Vitoria

MC5 se formaron en Detroit a mediados de los 60 y tuvieron una carrera corta que, sin embargo, sirvió para "definir el futuro del punk y el hard rock". Sus presentaciones eran "derroches de energía", y sus tres discos se han convertido en "verdaderos clásicos del rock", versionados por bandas como The Damned, Rage Against The Machine, The Hellacopters, Pearl Jam o Jeff Buckley.

En 2004 se reunieron para una gira que les trajo a España por primera vez para una actuación en el Azkena Rock Festival, y ahora, su guitarrista Wayne Kramer regresa como MC50, el nombre con el que celebra el 50 aniversario de su banda.

Por otra parte, tras la disolución de The Prisoners, el británico James Taylor formó The James Taylor Quartet a mediados de los 80 con una clara tendencia hacia el acid jazz y el jazz funk. Su estilo, basado en su órgano Hammond, consiguió poner de moda estos sonidos y las bandas sonoras de películas de espías, y se labró una gran reputación en directo introduciendo en ellos elementos dance.

De esta manera, MC50 y The James Taylor Quartet se han unido a una lista en la que ya están confirmados Joan Jett and The Blackhearts, The Beasts of Bourbon, The Dream Syndicate, The James Taylor Quartet, Nebula, Sol Lagarto, The Allnighters y Tutan Come On.