Unai Sordo: el sindicalista que no se hizo abertzale en el instituto

Unai Sordo (Bilbao, 1972) será el encargado de capitanear el relevo generacional en el sindicato más importante de España, Comisiones Obreras. Si la UGT ha apostado por un catalán de origen asturiano, CCOO opta por un vasco con raíces vallisoletanas que, según explica él mismo en su blog, fue “de los que no se hizo abertzale en el instituto” público en el que cursó sus estudios para abrazar la izquierda más ortodoxa.

Sordo, que nació el mismo día que Marx (Groucho, no Karl), asegura que su primer pinito “revolucionario” fue llevar al colegio un cartel contra la “boda” de Felipe González y Ronald Reagan en plena ola de protestas contra la OTAN. De familia humilde y “jerséis heredados”, conoció las entrañas del obrerismo en el sector de la madera. “Cosas muy duras”, se excusa Sordo para pasar página en su biografía hasta su entrada en CCOO-Euskadi. Fue primero responsable juvenil de la organización en Euskadi, después líder en Bizkaia y, desde 2009, secretario general, cargo en el que ha sido reelegido con mayorías siempre muy sólidas.

Sordo –dialogante y mesurado en las formas– ha desarrollado un sindicalismo posibilista en Euskadi, generalmente en unidad de acción con UGT y en contra de las centrales nacionalistas ELA y LAB. Nunca ha renunciado al diálogo social con el Gobierno autonómico y la patronal, pese a la beligerancia en sus postulados que han derivado incluso en huelgas generales, y no ha escatimado en críticas contra quienes no lo han hecho: "El resto del sindicalismo en Euskadi no tiene ninguna intención de empujar para mejorar la situación del país. Estamos hablando de posicionamientos estrictamente políticos”.

CCOO-Euskadi, con un 18,81% de representatividad, ha perdido en los últimos meses la segunda posición sindical en el País Vasco en favor de LAB y queda ya muy lejos de ELA. Con los datos actualizados a febrero de 2017, la suma de CCOO y UGT en Euskadi ha caído a mínimos históricos, con apenas el 29,66% de los delegados. La central ha sufrido importantes caídas también en sectores importantes de la Administración como Educación y Ertzaintza.

A nivel político, Sordo siempre ha defendido la “pluralidad” y “transversalidad” de CCOO-Euskadi. Cuando se planteó la cadena humana a favor del derecho a decidir organizada por la plataforma abertzale Gure Esku Dago, similar a la ANC catalana, el secretario general del sindicato defendió que participaran militantes “a título individual” si así lo deseaban, pero aseguró que la central no la apoyaría de manera orgánica. A nivel personal, ha manifestado su preferencia por una España federal, aunque asume que si una mayoría vasca se posiciona a favor de la autodeterminación habría que buscarle “anclaje político”.

Internamente, Sordo se ha mostrado siempre crítico cuando CCOO se ha visto salpicado por escándalos como el de las ‘tarjetas black’. “No podemos permitir que esto se vuelva a repetir”, enfatizó en una entrevista con eldiarionorte.es.