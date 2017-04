Las actuaciones contra el fraude fiscal en Euskadi cayeron en 200.000 de 2014 a 2015

El secreto de Fátima: 2.500 millones

Con 2.500 millones, Euskadi podría permitirse pagar otro sistema de Educación pública o costear durante cinco años todas las ayudas sociales. Cuando a este dinero (que es la estimación de lo que deja de recaudar Hacienda por fraude) se le suma lo no recaudado por la Seguridad Social la 'broma' asciende a 3.700 millones. Con eso se podría duplicar el presupuesto de Sanidad o, si alguien lo plantease, construir 20 estadios de fútbol como el nuevo San Mamés de Bilbao. El catedrático Ignacio Zubiri llevó la polémica al Parlamento Vasco el pasado año cuando, al presentar un trabajo sobre economía sumergida elaborado junto a otros expertos de la Universidad, afirmó que en el País Vasco "lo razonable es defraudar" porque la probabilidad de ser cazado "es baja". Hacienda no sólo no somos todos, sino que es un "coladero", sentenció, para enfadar después a las Haciendas forales al asegurar que conocer el número de inspectores y su actuación es tan difícil como desentrañar "el secreto de Fátima". En respuesta a estas duras aseveraciones, emitieron un comunicado defendiendo su trabajo riguroso y coordinado.