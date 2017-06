Baskonia, el mejor club de España en League of Legends tras Gamergy

Sólo tres partidos han necesitado los de ThunderX3 Baskonia para proclamarse ganadores de la Gran Final de League of Legends en la SuperLiga Orange de la Liga de Videojuegos Profesional. Los carneros venían de ser ganadores de la temporada regular y sin embargo no las tenían todas consigo, ya que no habían tenido muy buenas actuaciones en las competiciones presenciales. Pero los chicos de Alvar 'Araneae' Martín salían con ganas de llevarse la final en Gamergy y lo demostraban en un despliegue de buen juego que no daba apenas posibilidades a KIYF para defenderse.

La primera partida de LoL se convertía en un recital por parte de Jorge 'Werlyb' Casanovas, toplaner de Baskonia, que con Fiora ponía en aprietos su homólogo de KIYF, Fernando 'Nandisk0' Peñalba, y realizaba un auténtico agujero en la calle superior. La superioridad era tal que en tan sólo treinta y dos minutos sentenciaban la partida gracias a los buffos del Barón Nashor. Werlyb, por su parte, seguía haciendo de las suyas y junto con el midlaner de los de Vitoria, Isaac 'Pepii' Flores, se enfrentaba a los cinco jugadores de KIYF y eran capaces de derrotarlos sin sufrir demasiado. Pepii estaba jugando un Galio, una auténtica roca que los ninjas no eran capaces de echar abajo. Todo esto mientras su equipo abría un hueco en la base de los ninjas para ir a por su Nexo y destruirlo.

Un momento de la final de Superliga de League of Legends entre Baskonia y KYIF

En el segundo partido era Pepii quien se desmarcaba desde el inicio. Con LeBlanc ponía en aprietos a cualquiera de los jugadores de KIYF que no eran capaces de cazarlo en ningún momento. Werlyb ocupó en un papel más defensivo en esta partida, y a la vez, resultaba fundamental en las teamfights con Shen para proteger a sus compañeros. Por su parte, los ninjas parecían haber salido con más fuerza en este segundo encuentro y lograban equiparar el partido de LoL en varias ocasiones, pero los carneros siempre encontraban la forma de superarlos. En un momento dado llegaron incluso a parar una ofensiva total de Baskonia sobre su nexo, tras haber perdido los tres inhibidores y las torres. La alegría duró poco, ya que los de Araneae sólo tuvieron que ir a por otro buff de Nashor y volver para cerrar la partida en la siguiente jugada.

Todo parecía estar decantado a favor de Baskonia en la tercera partida y la primera sorpresa ocurrió durante la fase de picks y bans, donde Nandisk0 elegía a Aatrox, un campeón no muy popular en el mundo competitivo. Este partido fue una buena prueba de por qué está tan denostado. El toplaner de KIYF no pudo hacer frente a Werlyb y su Jarvan IV, ni fue capaz de aportar demasiado en las teamfights. Aunque los ninjas se defendieron con uñas y dientes e incluso estuvieron por delante buena parte del partido, la composición superior de Baskonia y un Pepii espectacular una vez más, hicieron que Baskonia se llevara el 3 a 0 en apenas treinta minutos. Consiguieron un buffo de Nashor, que KIYF intento robar sin éxito, e iniciaron un asedio imparable contra la base de los ninjas. La superioridad de Baskonia se hizo patente y destruyeron el Nexo tras ganar la última teamfight a KIYF.

Un momento de la final de Superliga de League of Legends entre Baskonia y KYIF

De esta forma ThunderX3 Baskonia se convierte en el primer equipo ganador desde que la División de Honor se convirtiera en la SuperLiga Orange. Un logro en una de las series finales más cortas que se recuerdan de la LVP y sin haber perdido ni uno sólo de los partidos que han disputado en Gamergy. Además, alegría doble para los carneros ya que Pepii, su imbatible midlaner, se llevaba el título de MVP de las Finales, tras haber enseñado un espectacular juego con los tres campeones que desplegó sobre la Grieta del Invocador. La SuperLiga se despide así después de un fin de semana repleto de League of Legends hasta el inicio de la siguiente temporada.