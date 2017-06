Los reyes de Gamergy 2017

La Gamergy 2017 de junio llegaba a Madrid con la intención de hacer historia. Y parece que lo está consiguiendo. Esta edición del encuentro para los amantes de los eSports es la más grande desde su nacimiento, contando con 24.000 metros cuadrados. Este domingo es el día grande, al disputarse las finales que faltan de todas las competiciones, tanto las casuales, como la tan esperada final de la Super Liga Orange en League of Legends. Pero la emoción no es exclusiva del cierre del evento. Si bien el viernes estuvo un poco más tranquilo, tenemos que dejar bien claro que el pasado sábado fue una locura.

Fue en este día cuando presenciamos los encuentros más emocionantes entre los profesionales, sí, pero también pudimos ver diferentes torneos, concursos, talleres, minijuegos… Ya se puede decir oficialmente que Gamergy tiene un poco de todo, y ha sabido alcanzar a todo tipo de públicos. Por supuesto, el gran protagonista de la jornada fue, como siempre, League of Legends. Aunque a este rey quizá no le queda demasiado tiempo ostentando esa corona, pues empiezan a salirle unos cuantos competidores.

Estos han sido los principales reyes de este sábado en Gamergy y lo que más ha sorprendido dentro del evento.

League of Legends ya no es indiscutible

El MOBA de Riot fue el encargado de despertar el boom de los esports en nuestro país en el año 2015, cuando el Palacio de Vistalegre fue el encargado de acoger las finales europeas del split de primavera. A esta obra le debemos bastante, de ahí que parezca lógico que sea la que más espacio ocupe en Gamergy.

League of Legends no sólo cuenta con el escenario más amplio del encuentro gaming, el más grande que se haya construido en todas las ediciones que llevamos, sino que además tiene a su disposición múltiples stands. En ellos se han celebrado los torneos presenciales y algunos pequeños concursos, por equipos y de forma individual. Se ha podido ver a muchos chicos y chicas que se han dedicado a jugar, incluso, fuera de torneo. Jugar por jugar, sí, y a un título que ya tienen en casa.

El estadio de los partidos de League of Legends en Gamergy, durante una semifinal / ANTONIO RULL

Y como siempre, es espectacular formar parte de un público tan entusiasta como es el de este MOBA. Pedro tiene 53 años y ha venido acompañando a su hijo, de 14: "Alguna vez lo había visto jugar en casa, por encima, y no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Hoy me ha pasado más o menos algo parecido, pero me he contagiado del ánimo de la gente; he aplaudido cuando todos han aplaudido, y he gritado en algunos momentos, cuando algún jugador cometía un fallo que casi los lleva a perder. Ahora me están entrando ganas de jugar y todo".

Clash Royale llega para quedarse

El título de Supercell ha sorprendido gratamente, convirtiéndose en el mayor competidor de League of Legends. La zona de Clash Royale ha estado repleta todo el sábado, llegando a llenarse por completo en los momentos más emocionantes. Está claro que el juego para móviles no deja de crecer, y este tipo de encuentros lo confirma con creces.

Los propios chicos del staff de Gamergy se han sorprendido bastante, ya que no esperaban que Clash Royale atrajese a tantísima gente: "Sabíamos que el juego lo está petando, pero no esperábamos esto. Al principio sólo habíamos puesto mesas para que la gente jugase o viese la competición, después los asientos… y me parece que mañana llenaremos todo esto de sillas".

Millones de personas juegan a este título para móviles que ha pasado de ser un juego casual a todo un éxito de los deportes electrónicos. ¿Qué aspectos han hecho que Clash Royale haya triunfado hasta ser capaz de competir con League of Legends en lo que a audiencia se refiere? Eso merece un análisis futuro.

eMonkeyz y su emocionante final en CoD

Call of Duty parecía estar perdiendo terreno últimamente, viéndose algo olvidados por culpa de otros títulos del género. Pero eventos como esta Gamergy demuestran que la franquicia creada por Ben Chichoski sigue manteniéndose firme y es capaz de regalar grandes momentos.

El juego bélico fue el tercer protagonista del sábado de la feria. La gran final de la Super Liga Orange enfrentaba al equipo de eMonkeyz con los chicos de KIYF. Los monos se impusieron por completo con un 4-0 que finalmente les dio su primer título de campeones.

Parte del público durante la semifinal de Call of Duty en Gamergy / ANTONIO RULL

Si bien el escenario de Call of Duty era bastante pequeño si lo comparamos con el de League of Legends, una gran cantidad de público aplaudía y apoyaba a todos y cada uno de los jugadores. Muchísima gente de pie, atenta al encuentro, han dejado claro que para la próxima edición, este título también necesitará un escenario más grande.

Para todo tipo de jugadores

"Cuando era pequeño, veía a mi hermano jugar a la Play. Creo que esto de los esports es algo así como esa costumbre que hemos tenido cuando éramos críos, pero llevada a algo mucho más grande", comentaba Javi, que venía acompañando a su novia. Él no está acostumbrado a los deportes electrónicos, dice que no llega a entenderlos del todo. Pero su pareja, Noelia, lleva viniendo a Gamergy desde hace tres ediciones: "Es algo que no puedes explicarle a alguien que nunca se ha puesto un streaming en su casa. Yo de los esports sólo juego al LoL y un poco a Overwatch, pero también hemos estado un rato viendo Clash Royale. La verdad es que es la propia gente que está viendo jugar la que te invita a sentarte un rato y observar la partida".

Multitud de chicos y chicas aprovecharon los espacios para jugar entre ellos en Gamergy / ANTONIO RULL

Pero en Gamergy no todo es ver a los demás jugar. También cuenta con distintas zonas que han llamado la atención a ese público que no va sólo para ver las finales de la Super Liga. PlayStation, PC, y hasta Nintendo Switch han tenido su propio espacio en IFEMA, con diferentes torneos y actividades. Hasya se podía jugar un poco a The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Hemos podido ver a los mejores, pasear por los stands de los equipos profesionales (y hasta desafiarlos), probar algunos juegos indies e incluso echar unas partidas en máquinas recreativas. En Gamergy caben todos, un mensaje que la LVP ha sido capaz de transmitir en esta edición.