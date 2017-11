Ábalos (PSOE) critica a Puigdemont por no "dar la cara" mientras su Gobierno "pasa por la Audiencia"

Ha aseverado que "estos hijos de la burguesía catalana, acostumbrados a no pagar ningún peaje, piensan que esto de la independencia es tanto como decir que conculcar la Ley es gratis, que no tiene ningún coste".

Ábalos ha intervenido en la primera sesión del 16º Congreso Regional del PSOE Aragón, en el que el presidente de la Comunidad Autónoma, Javier Lambán, será reelegido secretario general, tras ganar las primarias el pasado mes de octubre. Lo ha hecho ante un plenario con 319 delegados presentes y más de 300 invitados, en el Palacio de Congresos Expo de Zaragoza.

El secretario de Organización del PSOE ha abundado al señalar que "se ha invertido mucho en la identidad de unos territorios y por eso nos cuesta tanto hablar de España", lamentando que "no hemos construido una imagen de España que recogiera en buena medida la obra nuestra", lo que "tenemos que hacer" para "enfrentar a los supremacistas".

Ha advertido de que "lo que se juega en Cataluña el día 21 es algo más que los intereses de Cataluña", emplazando a los socialistas a "estar en primera línea de defensa" del proyecto socialista, recordando que "no nos da igual que España se rompa por ningún lado ni somos partidarios del derecho a decidir sobre la separación de ningún territorio".

La reforma de la Constitución puede ser "una salida política" a esta crisis, ha considerado el dirigente federal del PSOE, lamentado que algunos partidos "no quieren participar" en un debate parlamentario sobre el Estado autonómico. Ha planteado que si los socialistas no son capaces de conformar "un gran proyecto" orgánico el PSOE no será "creíble" para "ofrecer un proyecto al resto".

Ha rechazado cualquier intento secesionista y ha elogiado la gestión de la crisis catalana realizada por el PSC y el PSOE, apostando por el diálogo "hasta el último momento". Ha aseverado que "los compañeros de Cataluña han estado a la altura como nunca".

Los miembros del PSC "son los que más sacrificio han aportado", ha planteado Ábalos, subrayando que "el entendimiento es total" porque "están haciendo un gran trabajo". Los socialistas tienen "una ventaja" en la región vecina ya que el PSC es "el único partido catalanista no secesionista", haciendo hincapié en que "los demás o son independentistas o se pasan de españolistas". "Para ser socialista hay que ser valiente", ha asegurado, culpando al expresidente catalán, Carles Puigdemont, como responsable de esta crisis.

Este es un momento de "mucha responsabilidad política", ha continuado Ábalos, quien ha recordado que "estamos ante un desafío secesionista que siempre tiene elementos que nos perturban". Ha hecho notar que esta no es solo una cuestión territorial, "que ya de por sí es grave y nos parece inaceptable", pero también hay un "desafío institucional".

El PSOE es el partido que más ha trabajado por la cohesión social y "por superar las divisiones artificiales", ha considerado Ábalos, criticando a quienes "buscan el enfrentamiento". Ha manifestado su "respeto" a la identidad pero también ha defendido "el sentimiento de pertenencia a un proyecto que se llama España", reconociendo que "en 40 años nos ha costado mucho hablar de España".

POPULISMO

Ábalos ha afirmado este sábado que cuando los populistas hablan de suprimir el "régimen del 78", aquellos partidos "están refiriéndose a nosotros", por lo que "no nos podemos poner de perfil". Ha alertado contra el "desafío institucional" y territorial en España, proclamando que "nuestra patria es la gente".

El dirigente socialista ha señalado que "nosotros somos el régimen del 78, no hay otro" porque "somos los que sobrevivimos al pacto constitucional", observando que "el resto, o no estaba o dejó de estar", de forma que "nosotros hemos generado todo el desarrollo que ha tenido España estos 40 años". Ha dicho que el PSOE ha sido el "pilar básico" de la seguridad, la prosperidad, el crecimiento de las libertades y la protección social, y "no queremos que nos recorten".

Ha dejado claro que "no nos podemos quedar como contemporizadores" cuando se plantea "el desafío secesionista", insistiendo en que "somos el partido que más ha contribuido a caracterizar este régimen", criticando todas las formas de populismo, desde la ultraizquierda, hasta la ultraderecha y el nacionalista.

Por otra parte, ha dicho que el PSOE "siempre" tiene tendencia a la "permanente renovación, ansia de cambiar" y al mismo tiempo reconoce a sus predecesores, añadiendo que "la derecha nunca habla de la Historia, no puede sentirse muy orgullosa". El PSOE está "orgulloso" de su identidad y "trata siempre de no olvidar su origen, que es lo que siempre nos inspira". Ha proclamado que "sin alternativas tampoco hay batallas democráticas", apostando por "unir".