Albert Rivera: "Rajoy es especialista en proteger a los corruptos de su partido"

"Rajoy es especialista en proteger a corruptos en su partido", ha dicho Albert Rivera a su grupo parlamentario con el que se ha reunido este martes en el Congreso en el arranque del nuevo periodo de sesiones. Poco antes, Francisco Correa, el cabecilla de la trama Gürtel, ha declarado por videoconferencia en la comisión de investigación sobre la financiación ilegal del PP confirmando que el PP se financiaba ilegalmente con dinero negro.

"El señor Correa nos ha confirmado hoy en la comisión del caso PP que las mordidas no son exclusiva de los señores Pujol y que el PP ha utilizado mecanismos de financiación ilegal". "España no se merece un presidente como el señor Rajoy que no lucha contra la corrupción; nuestro país merece un presidente valiente que se enfrente con coraje a las tramas de corrupción de todos los partidos, incluso el suyo", ha manifestado en su intervención ante los diputados naranjas.

El líder de Ciudadanos ha recordado que el acuerdo de investidura que firmó con el presidente del Gobierno "no era un 'sí' a Rajoy", sino un sí a 150 exigencias de Ciudadanos, entre ellas, un MIR para los profesores que ahora el Gobierno se ha atribuido. "Esas medidas se tienen que cumplir. Espero que lo hagan porque llevan siete años de inmovilismo", ha lamentado Rivera.

Exigencias a cambio de apoyo a los PGE

Rivera ha pedido a Rajoy que no "bloquee las medidas contra la corrupción" que está impulsando su partido y ha recordado que el apoyo de su grupo a los Presupuestos Generales del Estado de 2018 depende de ello. Entre otras cosas, Ciudadanos le exige que cese a la senadora del PP, Pilar Barreiro, imputada en la trama Púnica y equipare los sueldos de la Policía Nacional y la Guardia Civil al de las policías autonómicas. "Los nervios y las crisis internas del PP no puede paralizar la acción política de esta legislatura", ha sentenciado.

En su repaso a la tareas que tiene por delante su grupo en el Congreso, además de ese Pacto por la Educación o por la Justicia, ha citado la reforma de la ley electoral, que su grupo va a empezar a negociar este jueves con Unidos Podemos ante el desinterés del "bipartidismo", contra el que ha arremetido varias veces.

"Esta semana comenzarán nuestras reuniones con el resto de partidos para engrasar los mecanismos de reforma de nuestra injusta ley electoral". "Espero que el viejo bipartidismo, a pesar de su decadencia, abra los ojos y se dé cuenta de que los españoles piden cambios", ha dicho Rivera. Entre las medidas que ha puesto encima de la mesa figura "un mailing único, acabar con el voto rogado, igualdad de derechos de los españoles, que no voten los territorios sino las personas y listas desbloqueadas".

Rivera no ha dejado en el tintero la situación de Catalunya y ha adelantado la pregunta que le hará mañana en la primera sesión de control al Gobierno a Mariano Rajoy sobre el supuesto uso de dinero del fondo de financiación autonómica para el referéndum ilegal del 1-O. "Sería muy grave que se hubiera empleado el FLA para intentar dar un golpe a la democracia y quitarnos derechos a la mayoría de los catalanes", ha afirmado.

El líder del Ciudadanos ha presumido también de encuestas y, en referencia a la nueva subida que acaba de dar el CIS a su partido, ha opinado: "Si hemos llegado hasta aquí es porque los españoles saben que somos valientes, claros, y que tenemos un proyecto de futuro y con valores detrás".