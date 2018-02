Correa confirma en el Congreso que el PP se financió de manera ilegal

El cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, ha confirmado este martes los métodos de financiación en negro del PP. Por consejo de su abogado, ha dicho, no ha contestado a algunas cuestiones relacionadas con la caja B, aunque ha insistido en que ya "ha quedado muy claro" cómo se financiaba el PP de Valencia y ha confirmado todo lo que dijo en el juicio de la primera época sobre el amaño de grandes obras a cambio del 3% que pagaban los empresarios.

Correa ha comparecido por videoconferencia desde la cárcel de Valdemoro, donde cumple su primera condena por la Gürtel. Ha pedido la palabra para decir que, aunque no tiene ningún problema en colaborar, no va a contestar a preguntas que afecten a procedimientos abiertos.

A pesar de ello, ha insistido en que ya ha quedado claro cómo se financiaba el PP con ayuda de sus empresas. "En el juicio sobre la financiación ilegal del PP de Valencia, los empresarios han explicado claramente cómo nos pagaban a nuestra empresa las campañas electorales que organizamos para el PP de valencia", ha explicado, en referencia al uso de facturas falsas.

Además ha recordado que estuvo "13 o 14 horas" declarando en el juicio de la primera época del caso Gürtel, donde confesó que mediaba con empresarios con ayuda de Luis Bárcenas para que el PP engordase su caja B con el 3% de las grandes obras del Estado.

El portavoz del PSOE, Artemi Rallo, le ha recordado esta confesión y las empresas que mencionó como donantes en negro del partido. Correa se ha negado a confirmar esos nombres -"si está escrito ahí será"- y ha insistido en que todo lo que dijo sobre la financiación del PP está declarado en sede judicial y puede consultarse.

Su relación con Rajoy

En respuesta al portavoz del PSOE, Correa ha admitido que no solo trabajaron con el PP de Valencia o Madrid, y ha recordado tratos con filiales del partido en Catalunya, Galicia, Andalucía o Castilla y león. Sobre su relación con Mariano Rajoy, ha asegurado que no le conoce personalmente y que nunca ha tenido relación con él.

Sin embargo, a preguntas de Oskar Matute, portavoz de EH Bildu, ha reconocido que durante el año 1994 sus empresas trataron con el director de campaña del PP. Cuando Matute le ha recordado que en ese tiempo era Rajoy quien ocupaba esa responsabilidad, Correa ha reculado y ha dicho que sobre todo se coordinaban con Jesús Sepúlveda.

"Nosotros somos empresarios, no somos políticos, nosotros tenemos que trabajar y luego tenemos que cobrar", ha dicho durante el tenso intercambio con Matute durante el que también ha negado que sus trabajadores fuesen "una banda de bandoleros". "No hay ni un solo delincuente, todos son personas honradas", ha añadido.

Durante la intervención de Matute, ha explicado qué es, en su opinión, el caso Gürtel: "Algo que se creó en el año 2008, porque nuestra empresa colaboraba con el PP, si en lugar de colaborar con el PP esto fuese una compañía multinacional no estaríamos aquí ahora". Su manera de agraciar al cliente, a base de regalos, es algo común a todas las empresas, ha insistido.

"Dinero B de empresarios"

Toni Cantó, portavoz de Ciudadanos, ha arrastrado de nuevo a Correa a su primera confesión en Gürtel, la del 3% de la obra pública del Gobierno de José María Aznar, al que ha dicho solo conocer pero no tener amistad. Correa ha confirmado todo lo que dijo entonces -sus tratos con Bárcenas o que pasaba en la sede del PP más tiempo que en su despacho- y ha reconocido que era consciente de que estaba haciendo "algo irregular".

Así, ha recordado que su trabajo era mediar con los grandes empresarios y luego entregar el dinero en efectivo a Bárcenas, "dinero B de los empresarios". Ha dicho no saber qué gestiones realizaba el ex tesorero del PP para conseguir esas obras de ministerios como Fomento o Medio Ambiente: "No lo sé, recibía la solicitud -de conseguir una licitación- y se lo transmitía a él, no sé cuál era el mecanismo de consulta".

Para terminar, Cantó le ha preguntado cuál es su conclusión sobre sus trabajos para el PP. "Fue una experiencia muy atractiva desde el punto de vista profesional, pero toda esta feria política que generan mucho los periódicos y las televisiones...nosotros estábamos en medio y nos ha tocado a nosotros la lotería", ha dicho en tono irónico. Sobre si están siendo investigados todos los "eslabones podridos" del PP, Correa ha admitido que puede que no y ha añadido que es la Fiscalía quien decide a quien investiga.

Txema Guijarro, de Unidos Podemos, ha tomado la palabra después de Cantó. Le ha preguntado si supo del tráfico de sobres con dinero B para pagar sobresueldos, el nombre de los políticos del PP implicados o el de las empresas que realizaban los donativos en negro. Correa se ha negado a responder. Tampoco ha querido decir quien era "el homólogo de Ricardo Costa a nivel nacional", en una referencia de Guijarro a la persona que puso en marcha el sistema de financiación ilegal en el PP de Valencia, según las declaraciones del último juicio de Gürtel,

Si que ha contestado al portavoz de Unidos Podemos sobre su relación actual con el PP. Asegura que desde que estalló el caso se rompieron los cauces de comunicación, y que aunque no se ha sentido "mal pagado", si que entiende que el partido le ha dejado "un poco abandonado". Ha lamentado esta circunstancia, ha dicho, cuando durante los últimos años "hemos hecho una excelente labor con el partido", al que le ahorraban "8 o 10 millones de pesetas en cada mitin" de campaña.

El PP habla de "juicio paralelo"

La portavoz del PP, Beatriz Escudero, ha comenzado su intervención diciendo que no iba a formular ninguna pregunta a Correa por respeto "a su presunción de inocencia" y ha cargado contra el resto de portavoces por hacer "un juicio paralelo" en la comisión, que se ha convertido "en un espectáculo". En la línea del argumento que usa el PP en las últimas semanas, ha sembrado dudas sobre la financiación de PSOE, Podemos y Ciudadanos.

El cabecilla de Gürtel le ha agradecido su intervención. "Queda claro que todos los partidos tienen un grave problema de financiación…eso avala el principio de mi declaración, que decía que es un secreto a voces y que esto es un poco un paripé", ha añadido.

Correa, que ha reprochado a los portavoces que ningún político haya acudido a las sesiones de los juicios de Gürtel, se ha ofrecido a volver a la comisión cuando acaben los procesos judiciales que tiene pendientes (unos seis, ha calculado): "Cuando acabe esto no tengo un inconveniente en estar 28 horas horas diarias, me dan ustedes dos cocacolas zero, y estoy ahí 28 horas con ustedes".