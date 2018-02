Andrea Levy se suma a Cifuentes y Arrimadas: "No voy a hacer huelga el 8M porque no creo que tenga que hacerla"

La vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, Andrea Levy, ha asegurado este lunes que su partido no ha decidido aún si apoyará o no la huelga feminista convocada para el próximo día 8 de marzo, aunque ha matizado que no comparten "algunas de las partes del manifiesto".

"Es cierto que algunas de las partes de ese manifiesto que han hecho las promotoras de esta convocatoria no las compartimos", ha señalado Levy en una entrevista en Los Desayunos de TVE preguntada por su posición y la de los populares en cuanto a la huelga contra la brecha salarial entre hombres y mujeres y los abusos y el acoso sexual. "Yo huelga no voy a hacer porque no creo que tenga que hacer huelga", ha respondido Levy.

"Si usted me pregunta si estoy a favor del feminismo en cuanto a movimiento que busca la igualdad, sí, efectivamente que lo estoy. Pero es que, dentro de la etiqueta del feminismo, determinados colectivos lo reivindican para concatenar muchas otras cosas que no tienen que ver con la brecha salarial, que no tienen que ver con esa igualdad real", ha apuntado Levy, que ha insistido en que no comparte algunas de las tesis del manifiesto de la convocatoria.

La popular ha defendido su compromiso con los derechos de la mujer, aunque ha matizado que no los defiende por su género o por su identidad "si no como ciudadana y como individuo". "Yo defiendo los derechos de la mujer no por su género no por su identidad si no como ciudadana y como individuo, y ahí es donde debemos llegar".

Cifuentes y Arrimadas también rechazan la huelga

Con su rechazo a participar en la huelga feminista del 8 de marzo, Levy se suma a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y a la líder de Ciudadanos en Catalunya, Inés Arrimadas, que han rechazado participar en la convocatoria.

"No voy a ir a la huelga porque el 8 de marzo es el Día de la mujer trabajadora, además del cumpleaños de mi hija que para mí es casi más importante", dijo Cifuentes en una entrevista en La Sexta Noche. Una entrevista en la que aseguró que esta huelga tenía que tener "razones fundadas" y no basarse en el "puro desgaste político".

Arrimadas rechazó, hace unas semanas, participar en esta huelga porque se iban a reivindicar "otras cuestiones ideológicas". "Nosotros respetamos la huelga feminista del 8 de marzo pero consideramos que no es la mejor opción mezclar la igualdad con cuestiones ideológicas", apuntó la dirigente del partido naranja en una entrevista en la Cadena SER.

La huelga feminista del 8 de marzo ha sido convocada por la Coordinadora 8M para reivindicar una igualdad real entre hombres y mujeres. Una huelga que ha generado grandes diferencias entre los principales partidos políticos.