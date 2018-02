Bárcenas se une a la versión de Costa que exculpa a Génova en la caja B valenciana

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha asegurado este martes que avisó al entonces tesorero nacional, Álvaro Lapuerta, de las irregularidades en la financiación del PP de Valencia que le había trasladado Ricardo Costa en una reunión. "Álvaro me dice que no me preocupe que hablará con valencia, que se ocupaba él del tema. Me imagino que llamaría, pero no tengo ni idea de con quién habló", ha explicado.

Durante su declaración como testigo en el juicio de la trama valenciana de la tram Gürtel, centrada en la financiación del PP en ese territorio, Bárcenas ha dicho que recordaba esa reunión con Costa, entonces secretario general del partido en Valencia. En ella, Costa le traslada "su preocupación por una instrucción de Víctor Campos, que era el que llevaba los temas económicos".

Esas instrucción, ha detallado a preguntas del juez, "hablamos de pagos, de asignarle facturas a determinadas empresas para que se hicieran cargo de gastos del partido". Según Bárcenas, advirtió a Costa de que "eso estaba prohibido". "Había experiencias, nos afectaban a nosotros y especialmente al partido socialista….sabíamos cuál era el resultado de hacer las cosas mal en ese sentido", ha añadido.

El extesorero ha relatado que se puso en contacto con Lapuerta para informarle de las irregularidades que le había relatado Costa. Lapuerta le aseguró que él se iba a encargar del tema y que se pondría en contacto con el PP Valenciano para transmitirles las órdenes de Génova de que ese era un sistema de financiación ilegal.

Bárcenas ha terminado admitiendo que, a la luz de los hechos que se juzgan en esta causa, que "parece ser que al final no se cumplieron". Con su declaración, ha centrado la responsabilidad de cortar con ese sistema en Lapuerta, de 91 años, excluido del juicio de Gürtel porque sufre "demencia sobrevenida".

En su declaración como acusado, Ricardo Costa exculpó al extesorero del PP y al partido de Mariano Rajoy del conocimiento de la caja B. Según relató, fue a contarles el operativo de financiación de Orange Market y Bárcenas le contestó: "Ésa es una práctica prohibida en el PP nacional y sería una Filesa 2".

Exculpa a Génova de las irregularidades

De esta manera, Bárcenas ha corroborado la versión de Costa y ha hecho un relato sobre cómo se organizaba la financiación autonómica y municipal de las campañas que exime de cualquier responsabilidad al PP nacional en la caja B de su sede valenciana. Ha asegurado que Génova advertía a sus federaciones territoriales de que no podían superar el límite de gasto de campaña y que en ningún caso podían utilizar fondos propios ni aceptar donaciones.

Ha explicado que, antes de las elecciones, se elaboraba un manual y se mantenía una reunión con los responsables del partido en cada territorio. En ella se les explicaba cómo se iba a financiar la campaña y que no podían superar el límite de gasto impuesto por la ley: “Se daba la instrucción precisa de que los únicos fondos para la campaña eran los enviados por la sede nacional”.

Según Bárcenas, en esas reuniones también se dejaba muy claro que las sedes territoriales “no podían aportar fondos captados por las sedes provinciales e incorporarlos a la campaña”. También se advertía que no se podían aceptar donaciones personales superiores a 6.000 euros, y siempre que no fueran empresarios que contratasen con la administración pública.

"La advertencia era por escrito y se desarrollaba oralmente antes de cada campaña", ha detallado Bárcenas. Sobre los fondos, ha explicado que Lapuerta pedía un crédito que luego se repartía en la comunidades autónomas según el límite de gasto electoral que tenían fijado.

"Se financiaba mediante crédito bancario y mediante el anticipo electoral en función del resultado en las anteriores elecciones", ha insistido, rechazando así cualquier práctica como la reconocida por los cabecillas de la Gürtel y el propio Costa.

Durante su declaración ha insistido en que Génova no estaba al detalle de cada pago que se hacía en las elecciones, y que las contrataciones para actos electorales correspondían a las sedes regionales. "En la campaña autonómica la intervención que teníamos era muy pequeña, la organización se hacía desde las sede regionales", ha recalcado.