Bruselas llama a respetar el orden constitucional en España y dice que respeta integridad territorial

La Comisión Europea ha asegurado este jueves que respeta "plenamente" la integridad territorial y la soberanía de España y ha vuelto a defender la necesidad de "respetar" el ordenamiento constitucional en los Estados miembros a escasos días de la consulta soberanista en Cataluña prevista el domingo. Además, ha rechazado avanzar cómo reaccionaría ante una eventual declaración de independencia unilateral de Cataluña si gana el sí el domingo, "una cuestión muy especulativa".

"Respecto a España, respeto plenamente la integridad territorial del Reino de España, respeto plenamente la soberanía del Reino de España", ha dicho el vicepresidente en rueda de prensa de la Comisión Europea responsable del Mercado Digital Único, Andrus Ansip, al ser preguntado por el cierre de webs vinculadas a la consulta del 1-0.

El portavoz del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ya dejó claro este martes que el Ejecutivo comunitario no tiene "nada que decir" sobre el cierre de páginas web relacionadas con el referéndum del 1 de octubre en Cataluña porque "lo que ha ocurrido está en línea con el marco legal" español. "Hay jueces que lo han ordenado", subrayó Margaritis Schinas, que volvió a reiterar la posición comunitaria de "respeto por el marco legal y el orden constitucional" en España.

"Todas las personas que vivimos aquí en la Unión Europa tenemos que respetar las normas de la UE. En nuestros Estados miembros toda la gente tiene que respetar su orden constitucional", ha subrayado este jueves Ansip, que ha incidido en que "el Estado de Derecho es uno de esos principios básicos en los que se fundamenta nuestra democracia".

Eso sí, el Ejecutivo comunitario no ha querido avanzar cómo reaccionará si Cataluña declara la independencia unilateral en un plazo de 48 horas si gana el 'sí' en la consulta del domingo y si aceptaría facilitar un diálogo entre el Gobierno de Mariano Rajoy y la Generalitat para encontrar una solución como ha reclamado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en una tribuna este miércoles en 'The Guardian' o si lo pidieran el Gobierno central y la Generalitat, alegando que se trata de cuestiones especulativas.

"Nuestra posición sobre el referéndum en Cataluña es extremadamente claro y no tengo nada que añadir", ha asegurado en rueda de prensa posterior el portavoz del Ejecutivo comunitario, Alexander Winterstein, insistiendo en el "respeto al orden constitucional interno" en España.

"No iré más allá y desde luego no especularé sobre qué ocurrirá 48, 36 o 72 horas después", ha remachado, tras tachar de "una cuestión muy especulativa" la posibilidad de una declaración de independencia unilateral de Cataluña. "Habrá que ver", ha incidido.

"Por ahora esto es una crisis nacional. Sólo podemos esperar que se resuelva de una manera u otra, pero lo que ocurre evidentemente no es muy positivo", ha explicado una fuente europea, que ha dejado claro que si hay una reacción comunitaria es "inconcebible" no consultarlo antes con el Gobierno central, especialmente "si hay violencia o muertos".

Respecto a la posibilidad de mediar un diálogo entre el Gobierno central y Cataluña, si lo piden ambas partes o expresamente el Gobierno de Mariano Rajoy, el portavoz comunitario ha rechazado entrar en "análisis especulativos".

"NO CABEN COMPARACIONES ENTRE EL KURDISTÁN Y CATALUÑA"

"Cuando dos partes, por ejemplo dos Estados miembro se han acercado a nosotros, al presidente, para pedir su ayuda para encontrar una solución a una disputa jurídica que tenían, el presidente ha tomado cartas y ha entablado discusiones para un resultado", ha agregado. "No somos el árbitro legal. Pero si las dos partes lo piden es otra cosa", ha agregado una fuente europea.

En todo caso, el Ejecutivo comunitario ha vuelto a dejar claro que no caben comparaciones posibles entre el Kurdistán iraquí, que el pasado lunes votó a favor de su independencia unilateral, y Cataluña. "No hay ninguna comparación posible entre estas dos situaciones", ha zanjado el portavoz, al ser preguntado por que la UE ha ofrecido ayuda para un diálogo entre Bagdad y Kirkuk tras el referéndum del lunes y no en el caso de Cataluña.

RESPONDERÁN A LA CARTA DEL GOBIERNO CATALÁN

El vicepresidente comunitario ha confirmado además que responderán a la carta que ha recibido del secretario de Telecomunicaciones, Ciberseguridad y Sociedad Digital de la Generalitat, Jordi Puigneró, para "denunciar los abusos y la censura del Estado en materia de acceso a Internet", una vez la hayan evaluado. "Respecto a las webs, recibimos una carta, la evaluaremos y responderemos", ha explicado Ansip.