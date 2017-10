Cifuentes sobre la salida de empresas de Cataluña: "No quiero que Madrid crezca a costa de que Cataluña pierda"

En declaraciones a los medios preguntada por la salida de empresas de Cataluña, Cifuentes ha afirmado que en Madrid acogerán a cualquier empresa "con los brazos abiertos como siempre", pero ha señalado que es una noticia "tristísima" porque "no se puede descapitalizar una región que aporta el 19 por ciento del PIB".

Cifuentes ha afirmado que no quiere que se marchen empresas y bancos de Cataluña para venir a Madrid, sino que vengan empresas extranjeras. "No quiero que Madrid crezca a costa de que Cataluña pierda", ha señalado la popular, quien ha dicho que "Cataluña es España" y los catalanes "no merecen que una región que siempre ha estado a cabeza de España en crecimiento y prosperidad se quede descapitalizada y empobrecida".

La popular ha señalado que están saliendo de Cataluña empresas emblemáticas como Aguas de Barcelona. "Es como si le digo que el Real Madrid se marcha a Bilbao. Lo que está pasando es algo muy grave", ha considerado.

Más allá de la cuestión "puramente sentimental", ha destacado el "daño económico" que supone la salida de empresas. A su juicio, es un "motivo más" para que el Gobierno del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, "renuncie con carácter inmediato y en Cataluña se vuelva la concordia, prosperidad y la paz social".