PP y Ciudadanos fracasan en su reunión sobre la reforma de la ley electoral

La reunión entre Ciudadanos y el PP para ver si ambos partidos veían posibilidad de llegar a algún acuerdo en la reforma de la LOREG ha finalizado en fracaso, ya esperado por los de Rivera.

"Hay una falta de voluntad política del PP en conseguir una proporcionalidad del sistema electoral, que es el asunto nuclear". "El PP se ha encastillado y está a la deriva con una propuesta muy extraña". "Lamentablemente no está cumpliendo con la regeneración democrática", ha dicho Juan Carlos Girauta en su comparecencia en el Congreso.

"Si la subcomisión que hay abierta es un teatrillo y las dos fuerzas principales -PP y PSOE- no desean cambiar nada es mejor saberlo para no seguir haciendo teatro", ha expresado el portavoz de Ciudadanos.

La reunión, que ha durado algo más de hora y media, ha servido, según Girauta, para certificar las notables diferencias que mantienen los dos partidos en un tema que figura en el punto 97 del acuerdo de investidura y que el PP de nuevo se niega a cumplir.

La respuesta de Rafael Hernando no se ha hecho esperar. El portavoz del PP ha asegurado que han llegado a la cita "con ánimo positivo", pero de inmediato ha recordado que en el acuerdo de investidura lo primero que se dejaba sentado es que cualquier reforma de la LOREG "debía hacerse bajo el consenso" de los grupos parlamentarios, "no con propuestas a la carta de Podemos y Ciudadanos".

"Yo le propongo al señor Rivera que no busque atajos ni formulillas con Podemos, sino que gane las elecciones", ha añadido.

Hernando también ha replicado a las críticas de su homólogo de Ciudadanos por no cumplir las medidas de regeneración democrática que firmaron en el acuerdo. "Yo vengo regenerado todos los días desde casa. Ni el señor Girauta ni nadie me va a dar a mí lecciones de sobre si tengo que corregirme o no. Conozco mis defectos", ha ironizado.

El PP plantea doble vuelta electoral para las municipales

La delegación del PP ha llegado a la reunión del Congreso con un documento que quieren trasladar a la subcomisión que hay abierta en el Congreso para abordar la reforma de la ley.

Los populares creen que ese es el marco adecuado donde deben plantearse los cambios y no en encuentros "paralelos" entre los grupos. "Pero nadie ha estimulado esa subcomisión para que trabaje más deprisa", ha lamentado Hernando.

En dicho documento, el PP vuelve a proponer cambios en la ley para que gobierne la lista más votada con un sistema de doble vuelta. En concreto, piden la modificación del artículo 180 de la LOREG para las municipales, y la imposibilidad de realizar "coaliciones y uniones de partidos"

"Cuando una candidatura obtenga la mayoría simple y haya superado el 35% de los votos emitidos y se distancie al menos en cinco puntos porcentuales de la siguiente, obtendrá automáticamente la mitad más uno de los puesto de concejal en el Ayuntamiento". "Esa misma asignación de concejales se producirá cuando una candidatura haya obtenido la mayoría simple, haya superado el 30% de los votos emitidos en la circunscripción, y se distancie al menos en diez puntos a la siguiente candidatura".

"Cuando no se den estos supuestos recogidos en los párrafos anteriores, se celebrará un nuevo proceso electoral entre las candidaturas que hubiera obtenido al menos el 15% de los votos válidos emitidos en la circunscripción, que no podrán ser distintas a las que concurrieron en primera vuelta, quedando expresamente prohibidas las coaliciones o uniones de candidaturas", piden los populares.

Además, plantean que no sean tenidas en cuenta aquellas candidaturas que no hayan logrado al menos el 5% de los votos emitidos en cada circunscripción.

El portavoz del PP ha señalado al respecto que cree que es "una propuesta razonable, que en los ayuntamientos quien gana gobierna y que haya una doble vuelta". Y ha recordado que cuando la presentaron hace más de dos años, el PSOE no se atrevió a apoyarla alegando "que no había tiempo" por la cercanía de las elecciones, "pero ahora si lo hay", ha señalado Hernando.

"No hay que buscar fórmulas electorales en virtud de los intereses de cada uno", ha insistido el portavoz del PP, que ha asegurado además que mientras ellos han llegado con ese documento la delegación de Ciudadanos no les ha planteado "nada".

"Por lo tanto, mi sorpresa de que el único acuerdo que parecen haber cerrado haya sido con Podemos y perplejidad de que no nos hayan presentado nada", ha concluido.

Que "los prófugos" no puedan presentarse a las elecciones

El martes pasado, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, adelantó también que su partido quiere una reforma "exprés" de la ley para evitar que los prófugos de la Justicia puedan ser candidatos, en previsión de que pueda haber una repetición de las elecciones autonómicas en Cataluña.

De hecho, Ciudadanos presentó hace unos días una proposición de ley para esa reforma puntual de la LOREG a la vista de las dificultades que está encontrando para impulsar una modificación más amplia.

Sin embargo, este cambio no ha sido mencionado por ninguno de los dos portavoces tras la reunión.

De momento, el partido de Rivera solo ha encontrado receptividad en Unidos Podemos, con quienes se reunió en primer lugar en el Congreso. Ambos partidos decidieron abrir un canal de diálogo para seguir acercando posturas.

Los de Iglesias plantean cambiar el sistema de reparto de escaños, blindar la presencia de un 50% de mujeres en las listas y reducir la edad mínima de voto a los 16 años, entre otras cosas.

Ciudadanos se mostró totalmente de acuerdo en la necesidad de buscar fórmulas sin necesidad de reformar la Constitución para que el reparto de escaños sea "más justo y proporcional". Sin embargo, no están de acuerdo con rebajar el voto a los 16 años.

Ciudadanos se reunió posteriormente con el PSOE, constatando que para los socialistas la reforma de la ley electoral no es un asunto "prioritario", según reconoció al finalizar el encuentro la portavoz del PSOE, Margarita Robles.