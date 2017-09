Colau pide "no resignarse", pero propone "objetivos de lucha racionales"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, opina que no hay que "resignarse" ante la situación actual, pero al mismo tiempo pide "proponer objetivos de lucha racionales".

En un tuit, la alcaldesa, que defiende el "diálogo, altura de miras y soluciones políticas" en el conflicto catalán, que ve en situación "crítica", dice que "no hay que resignarse y al mismo tiempo proponer objetivos de lucha racionales".

"Hacen falta más voces como la de Josep Fontana para entender el momento presente", escribe la alcaldesa, que retuitea la entrevista que eldiario.es hizo al historiador barcelonés.

En esta entrevista, Fontana (Barcelona, 1931) opina que lo que ocurre en Cataluña no es "una batalla entre buenos y malos, pero es una en la que posiblemente perdamos todos".

"Lo que hay que hacer es plantearse objetivos de lucha racionales en los que puedas movilizar a la gente y con los que puedas aspirar a ganar cosas, que bastantes cosas hay que ganar todavía", afirma Fontana, quien añade que "me es difícil no meter al PP en el rango de los malos. Pero, del otro lado, no pondría a todo el mundo entre los buenos".

Preguntado sobre lo que puede ocurrir el 2 de octubre, el historiador dice que "lo peor que puede pasar es que algo que empezó mal acabe peor, pero, si quieres decir en términos de la situación política, nada de nada".