El Constitucional se reunirá de urgencia este sábado para resolver el recurso contra la investidura de Puigdemont

A mediodía de este sábado el Gobierno dejará de temer por el recurso presentado para frenar la investidura de Puigdemont y que no ha contado con la aprobación del Consejo de Estado. El presidente del Constitucional ha convocado un pleno extraordinario del organismo para este sábado a la una del mediodía. Sobre la mesa: la posibilidad de impedir la investidura de Puigdemont.

Si el TC admite el recurso del Gobierno, a continuación debatirán sobre qué hacer con el escrito presentado este mismo viernes por Carles Puigdemont. El candidato de JXC se ha dirigido por escrito al tribunal para reclamar su derecho a personarse al considerar que la iniciativa de Moncloa vulnera sus derechos parlamentarios.

La decisión de convocar en sábado es inédita en la historia del tribunal. Se acabó el tiempo en el que el Constitucional era un de ritmo lento y sentencias eternas. El conflicto entre el Gobierno y el independentismo catalán ha convertido al organismo en una institución urgente y permanentemente en guardia.

El Gobierno no las tiene todas consigo para conseguir que su recurso prospere. El TC no entrará en el fondo del asunto, pero sí analizará si el escrito cumple los trámites para ser admitido. Después de que el dictamen del Consejo de Estado advirtiese que el ejecutivo estaba recurriendo sobre suposiciones de hechos que aún no se han producido, el TC tiene la difícil decisión de contemplar si el carácter preventivo del recurso es suficiente para no admitirlo a trámite.

En caso de que el tribunal admita a trámite el recurso impulsado por Rajoy, el pleno de investidura quedará suspendido y Puigdemont a las puertas de ser votado. Si la decisión es la contraria, el candidato de Junts Per Catalunya estará más cerca de tener en sus manos un decreto de nombramiento con la preceptiva firma del presidente del Gobierno y del rey Felipe VI.