Cospedal pide perdón a las víctimas del Yak-42 "en nombre del Estado"

La ministra dice que no le supone "ningún problema" hacerlo "por no haberse reconocido la responsabilidad" y que la "soberbia" no es uno de sus defectos

Pablo Iglesias y Gabriel Rufián formulan una batería de preguntas sobre el vuelo, sus responsables y los contratos que no han aparecido

La titular de Defensa expresa sus dudas sobre poder encontrar los documentos que no consiguió José Bono durante su mandato y anuncia que el Estado no pagó a la agencia de la OTAN los 149.000 euros