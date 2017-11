Cs: El independentismo no acordará una lista conjunta porque solo saben dividir

El portavoz parlamentario de Ciutadans, Carlos Carrizosa, ha augurado que el independentismo no acordará una lista conjunta para el 21D porque "solo sabe dividir, incluso entre ellos mismos".

Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios antes de visitar junto a otros diputados y dirigentes del partido una carpa informativa de Ciudadanos en la Plaça Lesseps de Barcelona, en donde también ha instado al PSC a "definir" antes de los comicios cuáles serán sus pactos postelectorales.

Carrizosa ha afirmado que "clarísimamente" la candidatura conjunta entre PDeCAT, ERC, CUP y otras fuerzas independentistas "no existirá, no la harán", ya que además el precedente del "artefacto" de Junts pel Sí (JxSí) "no puede presentar una hoja de servicios bien lucida, han dejado una Cataluña empobrecida, han dividido a la sociedad y han despreciado las instituciones".

"Ese es el resultado de JxSí", ha recordado. "El independentismo no solo divide a los propios catalanes entre ellos y con España y Europa, sino que el propio independentismo concurrirá dividido, porque el independentismo siempre resta, siempre es a perder y dividir".

En esta línea, ha considerado que de no lograr hoy cerrar un acuerdo para concurrir juntos, "sin duda se demostraría que el independentismo solo sabe dividir, incluso entre ellos, y que no han sido capaces de llevar a cabo un proyecto realizable, se ha roto el proyecto, acaba mal y no tienen alternativa ni fuerza necesaria para ir juntos a unas elecciones".

Ante eso, la única "alternativa" es, a su juicio, la de las fuerzas constitucionalistas que proponen "acabar con esa división", especialmente un Cs que se ve "capaz de movilizar el voto también en las zonas independentistas" y no solo en sus zonas habituales de votantes, como área metropolitana y capitales de provincia.

Carrizosa ha relatado así que su partido detecta que en muchas de esas comarcas tradicionalmente independentistas "aumenta la incomprensión, el rechazo y la preocupación" hacia el proyecto soberanista, lo que puede provocar tanto una "desmovilización" como un "cambio de voto" hacia partidos como Ciudadanos, ha opinado.

Pero, con la vista puesta a un posible acuerdo entre fuerzas constitucionalistas si obtuvieran mayoría tras el 21-D, Carrizosa ha vuelto a hacer un llamamiento al PSC: "Sería interesante que el PSC se definiera antes de las elecciones sobre pactos postelectorales".

"Los electores tienen derecho a saber si el voto que hacen en ese partido se utilizará para apoyar a Oriol Junqueras (ERC) o para apoyar a Inés Arrimadas (Cs). El PSC tiene que decirlo", ha retado.