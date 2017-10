EH Bildu: La reforma constitucional no va a desatascar nada

La portavoz parlamentaria de EH Bildu, Maddalen Iriarte, ha asegurado hoy que la reforma constitucional no va a "desatascar nada" porque "no se respeta el derecho a decidir" que tienen Cataluña y Euskadi y ha opinado que con el Estado español no se puede acordar nada en ese ámbito.

En declaraciones a los medios antes incorporarse a una reunión de su grupo, Iriarte ha afirmado que EH Bildu no tiene hoy, Día de la Fiesta Nacional, "nada que celebrar" y que por eso se han juntado para abordar cuestiones parlamentarias y reflexionar sobre los acontecimientos de los últimos días en Cataluña y la repercusión que ello pueda tener para Euskadi.

Iriarte ha hablado del requerimiento enviado al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en el que el Gobierno central, "al amparo del artículo 155 de la Constitución", le da de plazo hasta el lunes para que confirme si declaró la independencia y, en tal caso, lo urge a revocar esa decisión y a restaurar el orden constitucional.

"Yo creo que el requerimiento y lo que ayer oímos en Madrid deja bien claro que el Estado español no quiere negociar absolutamente nada sobre el derecho a decidir con Cataluña", ha zanjado.

También se ha referido a la propuesta de una reforma constitucional pactada por el Gobierno y el PSOE y ha opinado que esa media no va a "desatascar nada" porque no respeta el derecho a decidir de catalanes y vascos.

"Creemos que la respuesta que el Estado español ha dado a Cataluña es 'no' y no parece que pueda haber ninguna relación bilateral, ninguna negociación", ha resumido.

Finalmente ha remarcado que EH Bildu estará con Cataluña y apoyando las decisiones que el pueblo catalán ha tomado.