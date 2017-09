El Gobierno andaluz pide que un "problema orgánico" no desvíe la atención del grave desafío

El Gobierno andaluz ha hecho hoy un llamamiento a la unidad en defensa del Estado de Derecho, y ha subrayado que hay que evitar que cualquier "problema orgánico" pueda "enturbiar" o desviar la atención sobre el "grave problema de desafío institucional" que se vive en España.

"Hay que subrayar dónde está lo importante; una cuestión son los problemas orgánicos y otra el problema institucional y de desafío que nos obliga a todos a estar unidos en la defensa del Estado de Derecho, de la democracia, del cumplimiento de la legalidad y de la posición de la Justicia al respecto", ha dicho el portavoz del Gobierno andaluz, Juan Carlos Blanco.

Ha respondido de esta forma, en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno, al ser preguntado si al Gobierno andaluz le preocupa que pueda generar más "ruido" la "orden interna" del PSOE de que las federaciones socialistas se abstengan de respaldar las iniciativas que presenten otros partidos en las instituciones sobre la situación de Cataluña sin contar con la autorización previa de la dirección del partido.

El Parlamento de Andalucía debatirá el próximo jueves una proposición no de ley de Ciudadanos de respaldo a las actuaciones del Gobierno central ante el referéndum del 1 de octubre en Cataluña, iniciativa que la formación naranja también presentó en el Congreso de los Diputados y que fue rechazada por el PSOE.

El secretario general de los socialistas andaluces, Juan Cornejo, no aclaró ayer si su partido la respaldará o rechazará en la Cámara andaluza, aunque no descartó la posibilidad de presentar enmiendas a dicha proposición no de ley.