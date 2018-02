El Gobierno no ve bien ligar la subida de las pensiones a la del IPC y tacha la propuesta de "populista"

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha señalado este miércoles que en España "las pensiones se seguirán cobrando" y que plantear el debate sobre una subida ligada a la subida del IPC -el índice de precios al consumo- es "populismo puro y duro".

"No creo que haya devaluación de las pensiones, lo que hemos hecho es garantizar el cobro de las mismas, que cada vez el más elevado y cada vez supone más dinero en los gastos públicos", ha apuntado el también ministro de Educación, Cultura y Deporte en una entrevista en la Cadena COPE. Una entrevista en la que ha criticado la propuesta del PSOE de ligar la subida de las pensiones a la subida del IPC: "Lanzar este debate como se está lanzando es populismo puro y duro".

Méndez de Vigo ha asegurado que el Gobierno de Mariano Rajoy no va a participar en "una puja populista" sobre la subida de las pensiones. "Nosotros no vamos a acudir a una puja populista de subirlas más, de hacer proclamaciones que al final no se traducen en nada porque una cosa es predicar y otra dar trigo. Este Gobierno lo que hace, y lo hace bien, es dar trigo", ha señalado.

Además de la propuesta de los socialistas, UGT ha anunciado que recurrirá ante la Audiencia Nacional la subida de las pensiones del 0,25% aprobada por el Gobierno . Una subida que ha indignado a los pensionistas que se han manifestado de forma multitudinaria en las principales ciudades de España al grito de "robo", "ladrones", "dimisión" y "Rajoy y Cospedal, a Soto del Real".

El portavoz ha asegurado que al Gobierno no le parece "una buena idea" ligar la subida de las pensiones a la subida del IPC y ha destacado que las pensiones "son una prioridad para el Gobierno".

"C's un día dice una cosa y otro día dice otra"

Méndez de Vigo ha asegurado que espera que la decisión de Ciudadanos de abandonar a los populares en la Mesa del Congreso y desbloquear los trámites que permitirían acabar con la Ley de Seguridad Ciudadana -conocida popularmente como 'ley mordaza'- o con la prisión permanente revisable no desvíen a España de "la senda de la estabilidad, la senda del crecimiento y la senda de la creación de empleo".

El portavoz ha hecho un llamamiento a la formación naranja para que sean "serios" y asuman "los compromisos" que adquirieron en el pacto de investidura. Si no lo cumplen, según Méndez de Vigo, tendrán que "explicárselo a la gente".

Sobre la posibilidad de que Ciudadanos permita que la oposición acabe con las leyes más polémicas del Gobierno, Méndez de Vigo ha apuntado que no sabe lo que harán porque "el partido C's un día dice una cosa y otro día dice otra, depende del día". "El interés en cambiarlas ahora no viene a cuento".

"Creo que la prisión permanente revisable tiene el aval de las instituciones europeas que existe en muchos países", ha señalado el portavoz, que ha defendido que "mucha gente" está a favor de esta ley y que Ciudadanos deberá responder "ante la ciudadanía" de sus decisiones.