El Gobierno insiste en que no redactará los presupuestos si la oposición no le garantiza el apoyo antes de verlos

"El esfuerzo inútil produce melancolía". Con esta afirmación se ha despachado el portavoz del Gobierno las preguntas sobre por qué no presentan el proyecto de presupuestos, tal y como les mandata la Constitución.

Íñigo Méndez de Vigo ha puesto todo el peso de la responsabilidad en los grupos de la oposición a los que exige fe ciega y que comprometan su apoyo, sin ver antes los números.

"Si no tenemos los apoyos es muy difícil pedir que los presentemos porque sería una pérdida de tiempo", ha asegurado el portavoz.

La Constitución, en su artículo 134.3, dice que el Gobierno está obligado a presentar los presupuestos, aunque no tengan garantizado el apoyo suficiente para sacarlos adelante en el debate parlamentario.

Nada en la Carta Magna permite al Gobierno saltarse ese trámite, con la excusa de que el horizonte ofrece la posibilidad de una derrota parlamentaria.

"No estamos para perder el tiempo", ha dicho Méndez de Vigo. El portavoz del ejecutivo asegura que Rajoy está dispuesto a "tener amplitud de miras" para conseguir los apoyos y advierte: "Aquellos que no quieran tendrán que explicar porque no quieren".