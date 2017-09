Pablo Iglesias: "El problema de Catalunya se resuelve echando al PP del Gobierno"

En un contexto muy polarizado entre quienes avanzan hacia la independencia de Catalunya y quienes rechazan una consulta a la escocesa –pactada, con garantías, en Catalunya–, Podemos y sus aliados en Unidos Podemos y en Catalunya –los comuns y Catalunya Sí Que es Pot– intentan defender la vía intermedia: derecho a decidir, sí; pero no al proceso unilateral que están liderando Junts pel Sí y la CUP.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, explica este domingo en una entrevista publicada en un periódico italiano, Il Fatto Quotidiano, su posición: "En Catalunya hay un problema político evidente, un problema antiguo que tiene que ver con España como país plurinacional. Esto que está haciendo el gobierno con los jueces, la ley y la policía es muy torpe políticamente. Nosotros defendemos la celebración de un referéndum acordado y con garantías.

Es verdad que la imagen de las instituciones catalanas han salido dañadas en estos días, pero los problemas políticos sólo se resuelven con la política.

Y el problema catalán se resuelve echando al PP del Gobierno. El PP es un partido que no entiende España, con las consecuencias que estamos viendo con Catalunya".

¿Qué pasará tras el 1-O?: "No se sabe qué pasará el 1 de octubre. Pero parece positivo que la movilización del 1 de octubre pueda celebrarse. No es el referéndum con garantías necesarias, pero sí una movilización legítima. Defendemos el sentimiento mayoritario del pueblo catalán sobre el derecho a decidir, y por eso será necesario continuar trabajando a partir del 2 de octubre. Me siento orgulloso de que el amplio espacio político catalán que se referencia en nosotros sea plural. Serán los militantes los que decidan qué posición asumir respecto al 1 de octubre".

Pablo Iglesias presentará su "alternativa de país plurinacional" con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el diputado y secretario general de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, en un acto en Catalunya el próximo 11 de septiembre, Diada de Catalunya. En Santa Coloma de Gramanet, defenderán, frente a lo planteado por Junts pel Sí y la CUP para el 1 de octubre, "la soberanía de Catalunya para decidir libremente su futuro con todas las garantías".

El propio Iglesias, en la pasada moción de censura a Mariano Rajoy, hizo un alegato a favor de "un Estado plurinacional asociado a la justicia social frente a la corrupción y la desigualdad". Así, Iglesias apuesta por un Estado plurinacional, incluida la posibilidad de la confederalidad para el encaje de Catalunya.

Iglesias entra de lleno, así, en un debate con doble aproximación: qué respuesta dar ante un asunto fundamental que atraviesa de forma transversal la sociedad catalana –el estatus de Catalunya, dentro o fuera de España–; y cómo abordarlo desde el Estado.