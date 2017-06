Íñigo Errejón: "Lo que ha pasado en el PSOE es una sacudida más del 15M"

El secretario de Análisis Político y Cambio Político de Podemos, Íñigo Errejón, ha defendido este jueves la necesidad de que su partido y el espacio de cambio que lidera lleguen al próximo ciclo electoral que arranca en 2019 en condiciones de "revalidar y ampliar los ayuntamientos del cambio y conquistar las comunidades autónomas" como condición necesaria para llegar en buenas condiciones a las generales previstas para 2020. Errejón, que ha optado por el "nosotros" en lugar del "yo", ha fijado la Comunidad de Madrid como uno de los objetivos primordiales: "Vamos a tener un Gobierno de cambio, progresista y democrático en Madrid".

El diputado de Unidos Podemos ha sido el segundo invitado al ciclo de entrevistas con público organizadas por eldiario.es, tras el coordinador federal de IU, Alberto Garzón. Errejón ha respondido durante una hora y media larga a las preguntas del redactor jefe de Política de eldiario.es, Andrés Gil, y de los socios que han asistido al Café Berlín de Madrid.

Errejón ha agradecido al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que confíe en él "frente a la Cristina Cifuentes de la trama Lezo", en referencia al acuerdo alcanzado tras Vistalegre 2 para que el cofundador de Podemos optase a ser candidato en 2019. "Esa decisión está por venir", ha señalado en referencia a las primarias que se deberán celebrar ("ninguna decisión de carácter estratégico va a hurtar esa opción", ha asegurado). Pero ha constatado que la apuesta política es clara: "Hemos decidido que vamos con todo a la conquista de las comunidades y los ayuntamientos".

El motivo, según Errejón, entronca con algunas de las posiciones que defendió en el proceso asambleario del pasado mes de febrero. El dirigente de Podemos ha recordado que, antes del triunfo del PSOE en 1982, "ya es la fuerza que gobierna o cogobierna ayuntamientos"y donde "ha dado certezas y garantías". "Ganamos en 2020 si en 2019 hemos demostrado que podemos garantizar el orden", ha resumido.

En este sentido, Errejón ha apostado por la necesidad de que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, repita en la candidatura al Ayuntamiento en 2019. "Es necesario e imprescindible. Carmena excede a Podemos y a Ahora Madrid. Hay un cierto carmenismo", ha asegurado. Errejón ha asegurado que "si no quiere" habrá que "darle las gracias" y "buscar segundas opciones". "Pero yo estoy en las primeras y esa es Carmena".

El PSOE de Pedro Sánchez

Errejón ha analizado en la entrevista el triunfo de Pedro Sánchez en las primarias socialistas. "Hay que separar la trayectoria individual de Pedro Sánchez y un movimiento más subterráneo, de fondo. Lo que ha pasado en Ferraz es una sacudida más del 15M. Algunas llegan antes [en referencia a Podemos] y otras después", ha señalado.

Ínigo Errejón responde a las preguntas de los socios de eldiario.es

El dirigente de Podemos ha defendido que el PSOE haya adoptado algunas políticas, como el reposicionamiento sobre el CETA, como una constatación de la victoria hegemónica de las tesis de su partido. "No es un suficiente, pero es un paso que no hubiera ocurrido si no estamos", ha señalado. Y ha defendido: "Si le hubieran matado por la derecha al o mejor habría intentado ser Macron".

"El PSOE ahora habla de plurinacionalidad. Eso es más que ganar. Pero Rajoy todavía gana elecciones porque retiene el poder a la defensiva", ha explicado Errejón. En su opinión, el triunfo del PP se asienta en varios aspectos, entre los que destaca una suerte de "baja autoestima" de la sociedad española, que asume que está "condenada a que esto siempre va a ser así" y que "dudan de si se dan las condiciones para cambiarlo". Ahí entran en juego las certezas. "Rajoy no intenta convencerles de que están limpios, sino que sale a decir en la moción de censura que los demás somos peores. Por eso no solo hay que denunciar la corrupción. Donde hay que poner toda la carne en el asador es en demostrar que no es verdad que no haya alternativa al PP, a su desorden".

Errejón ha asegurado que "hay un momento populista que recorre Europa" y otras potencias occidentales como EE UU que va de Podemos, Corbyn y Melenchon a Trump, Le Pen o Macron. Sobre el presidente francés ha expuesto que "apela a una especie de masas de consumidores de anuncios de Vodafone" con una "retórica por encima de los partidos y sin intermediaciones"

Del activismo a la institución

Uno de los vídeos proyectados durante el acto ha sido el de Íñigo Errejón y su por entonces compañero de activismo, Pablo Iglesias, encaramados en un andamio en la Puertas del Sol durante una de las manifestaciones contra la guerra de Irak y encendiendo sendas bengalas.

Errejón ha recordado el pasaje y ha comparado la actividad política de entonces con la de ahora. "Aquella era una militancia que no te quita el sueño porque si sale mal, te vas a casa y ya está. Ahora te ocupa más, para lo bueno y para lo malo. Tenemos más capacidad de transformar y mejorar la vida de la gente. A los poderosos les inquieta más lo de ahora que lo de entonces", ha asegurado.

El diputado ha explicado que su militancia en Podemos le ha hecho perder parte de la inocencia: "Cada centímetro de carácter que ganas, es un centímetro de inocencia que pierdes".