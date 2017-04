Alberto Garzón: "La élite económica de España es la del franquismo. No hubo ninguna Transición"

El coordinador federal de IU y portavoz adjunto de Unidos Podemos, Alberto Garzón, ha inaugurado este martes un nuevo formato de entrevistas con público organizado por eldiario.es. Garzón ha respondido a las preguntas del redactor jefe de Política, Andrés Gil, a cuenta del cuadragésimo aniversario de la legalización del PCE, que se cumple el próximo domingo. El dirigente comunista ha criticado el papel de su partido en las negociaciones que supusieron el paso de la dictadura a la democracia: "La élite económica de España es la del franquismo. No hubo ninguna Transición".

Garzón ha repasado durante hora y media algunos hitos de la historia reciente desde la óptica del PCE y del socialismo como objetivo político declarado a alcanzar. El líder de IU ha defendido la necesidad de seguir definiéndose "comunista". ¿Hasta cuándo? "Va a tener sentido ser comunista siempre que exista el capitalismo, que es un sistema amoral regido solo por la necesidad de ganancia".

El dirigente de Unidos Podemos ha definido el comunismo como "unas gafas con las que ver la realidad social" y ha defendido la necesidad de que el PCE recupere una estructura sectorial diversificada y deje de lado la "máquina electoral" que creó Santiago Carrillo durante la Transición y después.

Alberto Garzón, durante el acto organizado por eldiario.es. JOSÉ CAMÓ

El periodo histórico posterior a la muerte del dictador Francisco Franco ha ocupado buena parte del debate. Garzón ha lamentado la forma en la que el PCE abordó aquel periodo y la "conversión interesada al eurocomunismo" de Carrillo, muy distinta, ha explicado, a la que vivió el PCI italiano, que acabó diluyéndose tras la caída del Muro de Berlín.

Garzón ha recordado que la posición de la izquierda durante la Transición no era de fuerza ya que el "franquismo tenía el apoyo de EEUU y de los países occidentales, que querían una democracia instrumental". "El problema", ha explicado, "no es pedir 10 y lograr cinco". Y ha zanjado: "Fue una derrota vendida como una victoria. En vez de aceptar que no pudieron contra la dictadura, cambiaron el relato para decir que la Constitución es hija del PCE".

El diputado de IU ha recordado cómo líderes políticos como Susana Díaz o Albert Rivera aluden a Carrillo como ejemplo de lo que debería haber hecho IU durante el 2016 sin Gobierno. "Susana Díaz reivindica a Carrillo para llamarnos traidores. A nosotros, ¿eh? Susana Díaz", ha concluido.

La relación con Podemos

Garzón ha defendido su labor y la de IU en las elecciones de diciembre de 2015 y en los meses siguientes. "Nos permitió sobrevivir con unos parámetros distintos a los de Podemos", ha señalado. Los comicios del 20D "fueron el punto de inflexión que impidieron que España fuera Italia donde la izquierda es un páramo. Eso hubiera pasado en la izquierda española marxista si el 20D no hubiéramos resistido", ha explicado.

El dirigente de IU ha defendido también la alianza con Podemos y ha restado importancia a su posición en las listas electorales en junio de 2016. "No votar porque yo esté el quinto o porque Pablo Iglesias te caiga mal cuando te estás jugando la sociedad es un error", ha apuntado.

Garzón ha apostado por avanzar en la integración de Unidos Podemos. El líder de IU ha recordado "cuando hace 10 años dábamos charlas y había más gente de ponente que en el público" y ha defendido que con Unidos Podemos se consiguió "algo histórico" que "va muy bien".

Público asistente a #DeBotellinesConGarzon. JOSÉ CAMÓ

"Hemos conseguido repolitizar a la sociedad y vamos a contracorriente de los demás países de la UE, donde crece la extrema derecha. Aquí hay un espacio de izquierdas que nos hemos situado en torno al 20-25% en poco tiempo", ha defendido Garzón, quien ha reconocido que "hay contradicciones" dada su composición "heterogénea y diversa". "Pero eso son ventajas", ha concedido.

¿Y hacia dónde va Unidos Podemos? "Tenemos claro que hay que construir un sujeto político, un espacio político, un bloque histórico o como sea. Es un debate escolástico. Lo que necesitamos es un espacio que sea referencia de las personas que sufren la crisis para mejorar su vida", ha opinado Garzón.

"Cometemos errores", ha reconocido el líder de IU, "pero nos los subrayan de forma bestial". Garzón ha puesto como ejemplo la polémica de Ramón Espinar: "Se tomó dos cocacolas y se convirtió en un asunto de Estado cuando hay más imputados que cocacolas en España".

En este sentido, Garzón ha asegurado que "los patrones culturales de Sálvame se han trasladado a la política" ya que se "simplifica el mensaje y así se simplifica la política". El dirigente comunista ha zanjado: "El formato cambia las formas en las que se hace la política".