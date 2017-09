Nick Clegg: La crisis de refugiados muestra que la UE es un proyecto inconcluso

El ex viceprimer ministro británico Nick Clegg cree que la crisis de refugiados en el Mediterráneo ha revelado que el diseño político inicial de la UE, el "sueño" de un continente sin fronteras, integrado política y económicamente, es todavía un proyecto "inconcluso".

Clegg, miembro del Partido Liberal Demócrata del Reino Unido, ha participado en una conferencia en Madrid organizada por Esade y Kreab, junto al ex secretario general de la OTAN Javier Solana, presidente de ESADEgeo-Center for Global Economy and Geopolitics.

Según Clegg, la demostración de que el proyecto europeo no está acabado "ha tenido efectos negativos en la confianza pública por parte de los votantes europeos".

"No debemos olvidar cuán joven es la Unión Europea todavía", ha señalado Clegg durante su intervención, de acuerdo con una nota difundida por Esade.

Tras pedir paciencia, se ha mostrado convencido de que "es posible deshacerse de las fronteras exteriores y mantener las interiores, o lo contrario, pero lo que no es viable es prescindir de ambas".

"Debemos aceptar que la Unión Europea es una entidad híbrida por naturaleza", ha advertido.

Sobre la crisis económica y financiera, Clegg ha admitido que ha tenido "un efecto muy profundo en las democracias occidentales" y ha provocado el surgimiento de "populismos", frente a los cuales Estados Unidos y Reino Unido "fueron más vulnerables que otros países de la UE como España, Francia u Holanda".

A su entender, frente al "proteccionismo errático" de Donald Trump y al surgimiento de China o India como próximos líderes del "multilateralismo", la Unión Europea tiene "una oportunidad que no puede desaprovechar".

Para evitar la complacencia y restaurar la estabilidad de los países europeos, ha apostado por superar los profundos desequilibrios en la zona euro, entre "el norte acreedor y el sur deudor", y ha planteado avanzar hacia un nuevo diseño político, económico, financiero y fiscal.

Este encuentro, que coincide con la llamada del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, a la integración europea mediante un nuevo acuerdo político, se ha desarrollado en el marco de la presentación de la segunda edición del programa "Agenda pública: poder y contrapoder", impartido por Esade y Kreab.