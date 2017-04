PDeCAT y Òmnium piden a ERC discreción para evitar una "olla de grillos"

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, han llamado hoy a ERC a que se abone a la "discreción" de los soberanistas para no dar una "sensación de olla de grillos" en el proceso independentista.

En una entrevista con Ràdio 4-RNE, Pascal ha subrayado que "la discreción nos irá bien en el proceso" aunque, en este sentido, no ha ofrecido detalles de la reunión ayer en Palau de la Generalitat entre el presidente catalán, Carles Puigdemont, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y dirigentes de JxSí y la CUP, una cita en la que ella no estuvo presente.

Pascal ha incidido en todo caso que no se hace "ningún favor a los ciudadanos aireando" detalles de la preparación del referéndum y ha remarcado la importancia de no dar "una sensación de olla de grillos", con el fin de "no cansar a la gente".

Tras las desavenencias entre la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y la consellera portavoz del Govern, Neus Munté, a la hora de dar información sobre el referéndum, Pascal ha pedido que cada uno asuma su papel. La republicana Rovira había sugerido la idea de que los parados participasen de la organización del referéndum independentista.

"Es bueno que todo el mundo haga lo que le toque hacer", ha señalado la dirigente independentista, que considera que el Govern debe trabajar en el referéndum y en intentar "el pacto hasta el final" mientras que los partidos deben "poner toda la carne en el asador para ganar" la consulta.

Por su parte, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha criticado que la dirigente de ERC, Marta Rovira, "especule" con el referéndum al apuntar la posibilidad de crear una bolsa de parados para su organización, y ha reclamado "discreción" y "sentido de Estado".

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Cuixart ha defendido que el debate sobre los preparativos del referéndum no debe hacerse a través de los medios de comunicación, una reclamación que ya hizo ayer el propio presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en una reunión en el Palau de la Generalitat con dirigentes del PDeCAT, ERC y la CUP.

Cuixart ha reclamado "mucha discreción" y "más sentido de Estado" a la hora de abordar los preparativos del referéndum de independencia.

"Lo que pedimos es que haya este sentido de Estado y, por ello, dar un toque de atención, porque la gente de la calle no entiende según qué declaraciones de unos y de los otros, y que se hagan de esta manera pública", ha argumentado.