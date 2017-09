El PDeCAT acusa al Estado de "fabricar la fantasía" de desórdenes en Cataluña

El portavoz del PDeCAT en el Senado, Josep Lluís Cleries, ha acusado hoy al Estado de "fabricar una fantasía cuando habla de tumultos y problemas de orden público en Cataluña", lo que a su juicio representa un "insulto a la inteligencia".

Cleries ha salido así al paso de la denuncia presentada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional por sedición, por los incidentes ocurridos durante la operación policial contra el referéndum del 1-O, en la que menciona expresamente al presidente de la ANC, Jordi Sánchez, y al de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

"El 99,9% de la gente se ha expresado cívicamente, pacíficamente. No estamos dispuestos a que cale esta fantasía del Estado español de que hay concentraciones que no quieren la paz, el civismo y la convivencia", ha recalcado.

Cleries ha expresado a la ANC y a Òmnium "toda la solidaridad" del PDeCAT y ha hecho un "reconocimiento al buen trabajo" de los Mossos d'Esquadra, pese a la llegada a Cataluña de miles de efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional que "no saben qué hacer porque aquí no pasa nada, no hay ningún problema de orden público".

Según Cleries, "hay gente que quiere venir a provocar", por lo que el independentismo debe "evitar todo tipo de enfrentamiento".

Por otra parte, Cleries ha recordado que el PDeCAT enviará una delegación a la asamblea de cargos públicos que han convocado para mañana en Zaragoza Unidos Podemos, En Comú Podem y En Marea, con el líder de la formación morada, Pablo Iglesias, al frente.

El PDeCAT enviará al propio Cleries, a su portavoz en el Congreso, Carles Campuzano, al exconseller de la Presidencia Francesc Homs, inhabilitado por la consulta del 9N de 2014, así como al alcalde de Tortosa (Tarragona), Ferran Bel, y al portavoz del partido en el Ayuntamiento de Lleida, Toni Postius.

Cleries ha "agradecido" que "haya gente del Estado español de diferentes fuerzas políticas" que se solidarice con el soberanismo catalán ante el referéndum del 1-O, ante el "retroceso democrático" y una "involución" en España que "recuerda al tardofranquismo".

"En el conjunto del Estado español cada día hay más gente que se está dando cuenta de que no sólo se está conculcando la democracia y los derechos fundamentales en Cataluña sino que esto también está pasando en el conjunto del Estado español", ha añadido.