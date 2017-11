PNV espera que Puigdemont no sea detenido pero también que "salvaguarde la dignidad" de la Generalitat

El expresidente catalán Carles Puigdemont y los 13 excensejeros del Govern están citados este jueves y mañana viernes a declarar en la Audiencia Nacional, mientras que ante el Tribunal Supremo deberán comparecer, en estos mismos días, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y otros cinco miembros de la Mesa por supuestos delitos de sedición, rebelión y malversación.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Ortuzar ha considerado que "el peligro" en este caso es que "se mezcla lo judicial con lo político y con lo mediático". "Y me da la sensación de que la Justicia española está cayendo en ese error, está haciendo política y política de comunicación", ha apuntado.

En este sentido, ha asegurado que el PNV ve "con profundo desagrado y con evidente malestar que se esté instrumentalizando así un problema eminentemente político y se le esté dando una solución judicial, desde una Justicia que está cayendo por esa difícil y peligrosa rampa de la notoriedad pública".

"Si los afectados se enteran por los medios de comunicación de sus citaciones, si sabemos lo que va a hacer el Fiscal muchas horas antes de que suceda, si sabemos las peticiones, etc, eso no es compatible con una Justicia de calidad", ha añadido.

A su entender, la Justicia "tiene que ser proporcionada" y, además, en este caso, "se están transgrediendo todas las normas del buen funcionamiento de una administración de Justicia".

En cuanto a Carles Puigdemont, cree que "él está interpretando en esta obra el papel más complicado, más complejo". "Y estoy seguro de que, como persona o representante de un pueblo, está haciendo lo que cree que es mejor para su país y para él", ha indicado.

El presidente del EBB ha señalado que hay "mucha gente que, con la mejor intención del mundo", ha intentado que "el llamado choque de trenes no se produzca". "Lo que pasa que los márgenes ya se han estrechado muchísimo y las cosas, una vez que están discurriendo por los raíles judiciales, es imposible intervenir", ha apuntado.

ELECCIONES

Andoni Ortuzar ha recordado que él se manifestó públicamente "a favor de la convocatoria de elecciones catalanas, desde la legalidad catalana", y ahora el escenario de comicios "es muy similar al que hubiera sido provocado por una decisión del propio presidente", pero, a su juicio, "con dos dificultades".

"Una, que ya está hecho sobre la base de una legalidad del artículo 155, que es una actuación excepcional, y segundo, que ya lo hace con los poderes catalanes formalmente destituidos. Eso, si hubiera estado en mi mano, se lo dije al presidente Puigdemont y, después, lo dijo en la radio, yo habría convocado elecciones", ha insistido.

No obstante, ha dicho que respeta lo que hizo el president, finalmente, porque "esto es intransferible, solo lo puede vivir uno por sí mismo y hay que respetar las decisiones que han ido tomando".

Ortuzar cree que "el problema catalán se va a solucionar votando, no dejando de votar o no dejando votar". "Es la máxima que han ido llevando todos los partidos catalanistas a lo largo de este tiempo, y no va a ser ahora, en el último asalto, cuando no lo hagan, o sean incoherentes con esa petición de urnas que se ha ido haciendo cada vez con mayor intensidad", ha manifestado.

El líder jeltzale ha denunciado que, "en la dialéctica por la opinión pública", el PP y particularmente algunos de sus dirigentes "más asilvestrados", como Xabier García Albiol o Pablo Casado, "ahora se están dirigiendo a su parroquia en España no en Cataluña".

"Yo creo que el Partido Popular ha dado por perdidas todas sus opciones en Cataluña y ahora se está concentrando en utilizar el caso catalán para ganar votos en España. Es un error porque lo que hay que hacer es dar solución al problema de Cataluña desde la democracia, el diálogo, la negociación, y atendiendo siempre a lo que quiere la mayoría de la ciudadanía catalana", ha indicado.

TRAS EL 21-D, NEGOCIACIÓN

En este sentido, ha advertido de que, "si el día 21, otra vez vuelven a ganar los partidos soberanistas, ya no hay más, hay que negociar, hay que dialogar y dar la voz al pueblo catalán". "Hay que trabajar para que eso sea así", ha añadido.

Andoni Ortuzar ha insistido en que es "un disparate" que se haya aplicado el artículo 155 de la Constitución en Cataluña e, incluso, "es un disparate en sí" que este precepto constitucional exista.

MANIFESTACIÓN EN BILBAO

Además, ha señalado que su partido no se sumará, en un principio, a la manifestación contra la aplicación del artículo 155 convocada el sábado en Bilbao por EH Bildu, ELA, LAB, ESK, Stee-eilas, CNT, Etxalde, EHNE y Gure Esku Dago bajo el lema "Demokrazia eta Erabakitzeko Eskubidea (Democracia y derecho a decidir)".

"Creo que ahí ha surgido una dinámica entre algunos organismos sindicales y políticos. En el ánimo de alguno de los integrantes de ese grupo, y no me refiero a Bildu, está que el PNV no esté. Están haciendo todo lo posible para que el PNV no esté en esas manifestaciones o en esas protestas contra lo que está sucediendo", ha indicado.

Si embargo, ha reconocido que esto no "inquieta demasiado" a los jeltzales porque tienen "una posición muy clara" y han manifestado "con rotundidad" su rechazo al 155. "Lo hicimos donde había que hacerlo, en el Senado, que es donde tenía eficacia, donde podía surtir algún efecto. Nuestra oposición la hemos hecho en todos los ámbitos institucionales, lo haremos ahora también cuando se plantee en las instituciones, en el Parlamento vasco, en los ayuntamientos o en las Juntas Generales", ha afirmado.

Por ello, ha explicado que su partido "no tiene nada que ocultar" y ha recordado que ha habido dos marchas a lo largo del último mes en Euskadi, en las que han participado los jeltzales. "Está muy clara nuestra posición de solidaridad, cercanía y de respeto a lo que están haciendo las instituciones catalanas", ha indicado.

Ortuzar ha señalado que el PNV, "salvo que a lo largo de estos días pase algo que aconseje una respuesta", no acudirá a la manifestación del próximo 4 de noviembre. "Si viéramos que, a lo largo de estas 48 horas que restan hasta el sábado, las cosas se precipitan o surge una nueva realidad que necesita una respuesta, nos replantearíamos esta decisión. Pero nuestra posición frente al 155 es clarísima de 'no'", ha dicho.

Preguntado por si el tema catalán está provocando en el soberanismo vasco diferencias, el presidente del EBB lo ha negado. "Lo que pasa es que, en todos estos procesos, siempre hay pescadores de río revuelto, y ahora aquí hay algún pescador de río revuelto", ha explicado.

VÍA VASCA

A su juicio, "es comprensible que la mayoría de la sociedad vasca vea con mucha simpatía y solidaridad, y ahora con mucha preocupación, lo que está sucediendo en Cataluña". No obstante, ha destacado que el PNV lleva "unos años marcando un terreno, de una manera valiente y muy sostenida en el tiempo de cuál es la 'vía vasca' al autogobierno".

"Una gran parte de la ciudadanía ha entendido el mensaje y ahora no entendería que nosotros cambiáramos el ritmo o la vía porque en otro sitio, al que tenemos mucha simpatía, están haciendo una cosa distinta a la nuestra", ha destacado.