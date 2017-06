PNV apoyará el techo de gasto solo si es beneficioso para los Gobiernos vasco y navarro, sin esperar contrapartidas

Las mismas fuentes han confirmado que hace unos días hubo un contacto "preliminar, al más alto nivel", entre el PP y el PNV, en el que los populares preguntaron a los jeltzales sobre su disposición a apoyar el techo de gasto, y respondieron que sí, siempre que sea "bueno" para Euskadi y Navarra. El Partido Popular se comprometió a llamarles de nuevo.

El PNV "no da un valor político" al límite de gasto, sino lo considera más una cuestión técnica y, de hecho, no pedirán "contrapartidas a cambio". "Vamos a ver si es bueno o malo para los Gobiernos vasco y navarro", ha insistido.

En este sentido, ha recordado que el pasado año lo apoyaron, pese a no ser necesario su respaldo y aun habiendo unas elecciones autonómicas previstas en Euskadi, porque quisieron "actuar con responsabilidad". "Lo apoyamos porque permitía al Gobierno vasco tener una capacidad de gasto extra de más de 200 millones de euros, que fueron directamente a Sanidad, Educación políticas públicas y sociales, y sin nada a cambio. No hubo ninguna contraprestación", ha destacado.

En todo caso, la formación jeltzale ha reiterado que el sentido de su voto no anticipará ningún movimiento que vaya a hacer en el Futuro. "Si votamos que sí, no quiere decir que seamos proclives a aprobar los Presupuestos de 2018 y, si votamos que no, tampoco quiere decir que no los vayamos a aprobar", ha apuntado.

El Gobierno de Mariano Rajoy tiene previsto convocar para el próximo jueves, 29 de junio, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que reúne al Estado y a los consejeros autonómicos de Economía y Hacienda, para dar el visto bueno a los objetivos de estabilidad presupuestaria. De esta forma, el Consejo de Ministros lo aprobaría el 3 julio.