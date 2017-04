El número dos del PSOE en el Congreso enfurece a los críticos del partido contra Susana Díaz

Mediados de noviembre de 2016: el PSOE acaba de permitir a Mariano Rajoy seguir en Moncloa tras la caída de Pedro Sánchez. Abril de 2017: el PSOE acaba de convocar formalmente el congreso en el que el exsecretario general se medirá con Susana Díaz y Patxi López. Han pasado seis meses y el partido sigue en pie de guerra, en plena ebullición.

Lo demuestran las palabras que en noviembre pronunció el número dos del PSOE en el Congreso, Miguel Ángel Heredia, sobre Sánchez, el PSC y los diputados díscolos y también la reacción beligerante que la grabación de ese discurso, filtrada meses después, ha provocado en una parte del partido que se siente agraviada.

Heredia ha pedido disculpas a los "colectivos" afectados por sus palabras, pronunciadas ante un grupo de jóvenes socialistas, pero ha intentado restarles importancia y enmarcarlas en un "ambiente relajado" por tratarse de un acto del partido a puerta cerrada. Las grabaciones las ha publicado El Mundo.

En el 'susanismo' afean que se graben las reuniones internas, como ha sucedido ya en varios comités federales. Los 'sanchistas' ven intolerables sus palabras y han reclamado su dimisión. En la reunión de grupo parlamentario no se ha abordado este asunto. Los críticos dicen que no han podido hacerlo porque no ha habido oportunidad de intervenir.

El secretario general del grupo parlamentario se ha escudado en que la conversación que ahora se ha filtrado se produjo en un momento en el que la situación era distinta a la actual. No obstante, en aquel encuentro reconoció que detrás del golpe contra Sánchez estaba su intento de formar gobierno desmarcándose de la estrategia que ahora sigue Susana Díaz, que sostiene que el exsecretario general dimitió al perder una votación en la que se decidía sobre celebrar un congreso exprés o no.

Heredia usó en esa charla buena parte del argumentario que los barones y la gestora usaron en las fechas siguientes a la caída de Sánchez, a quien reconocían que contaba con la ventaja de un relato con más épica. Así, les dijo a los jóvenes socialistas reunidos en Málaga que tuvieron que "actuar sobre la marcha para paralizar lo que había que paralizar". En el oficialismo socialista están convencidos de que Sánchez había avanzado en un pacto con Podemos y los independentistas para llegar a Moncloa. El exlíder socialista siempre lo ha negado.

El número dos del PSOE en el Congreso aseguró tener "toda la información" sobre ese proceso porque se la había trasladado Ignacio Fernández Toxo, líder de CCOO. Era falso. Así lo ha admitido el propio Heredia. Lo ha denunciado el dirigente sindicalista en un duro comunicado en el que le recrimina que le use para la campaña de "acoso y derribo" contra Sánchez.

En sus explicaciones este martes, Heredia rebajó su acusación a la "preocupación" que le habían trasladado dirigentes sindicalistas y agentes sociales por la situación que atravesaba el país.

"Sabe toda España que es mentira", ha dicho la diputada Adriana Lastra, perteneciente al núcleo duro de Sánchez. Lastra no ha dudado en señalar a la presidenta andaluza: "El hombre de Susana Díaz en el Congreso le falta el respeto a los compañeros, no sólo miente, difama y calumnia al que era secretario general del partido, sino también a toda la militancia del PSOE". A partir de su petición de dimisión -"está tardando", ha dicho- los 'sanchistas' han iniciado una campaña en Twitter para reclamar que Heredia abandone su puesto de responsabilidad. No está en su cabeza.

En esa reunión interna Heredia también reconoció una opción que estaba sobre la mesa, aunque fue reconocida públicamente en ocasiones puntuales: la posibilidad de que PSOE y PSC rompieran. Él apostaba por disolver el PSC y crear el PSOE-Cat, una federación del partido en Cataluña.

En la dirección del PSC mantienen la prudencia, pero admiten que las palabras no sientan bien. La más crítica ha sido la alcaldesa de Santa Coloma, Núria Parlón, que fue próxima a Eduardo Madina y ahora está con Pedro Sánchez.

Los afines a Díaz han aprovechado para atribuirle el éxito de que esa ruptura no se produjera finalmente. Antonio Pradas, que sustituyó a Heredia al frente de los diputados andaluces en el Congreso tras el 20D, ha dicho que "por suerte" hubo una reunión muy importante entre Díaz y el primer secretario del PSC, Miquel Iceta.

En el oficialismo socialista también enfadó profundamente la ruptura de la disciplina de voto por parte de varios diputados en la investidura. Muchos dirigentes se sentían insultados por el comportamiento que estaban manteniendo erigiéndose en defensores de la izquierda por no haber acatado la orden de abstenerse. Recuerdan que para todos fue duro tener que tomar esa decisión y asumirla.

En las filas socialistas sentó especialmente mal que Margarita Robles y Zaida Cantera se hicieran portavoces de esa postura sin formar parte del partido. Para ellas tuvo palabras también Heredia: "A mí me toca las narices que Margarita Robles, que no es afiliada nuestra, que fue miembro del Consejo General del Poder Judicial gracias al apoyo del PP, diga ahora que la militancia tiene que opinar. Hijaputa, pues afíliate tú primero, para empezar". A Cantera le afeó que rompiera la disciplina viniendo del ejército.

Ambas han reaccionado este martes contra Heredia. Robles ha instado a Heredia a "reflexionar" si quiere un modelo de partido en el que "al que discrepa, se le insulta".

Resulta que para tener libertad de expresión, de opinión hay que afiliarse si no eres una hija de puta. Nivelazo. #Herediadimision https://t.co/rlstXQctVw — Zaida Cantera (@ZaidaCantera) 4 de abril de 2017

El 'sanchismo' ha lanzado una campaña contra Heredia apuntando directamente a la presidenta andaluza.

Me parece un hecho muy grave. La mentira para el acoso y derribo a @sanchezcastejon es cada vez más evidente. https://t.co/MsWd5RxpgF — Oscar Puente (@oscar_puente_) 4 de abril de 2017

Susana así se cose y se zurce.¿A q Heredia es 100% PSOE?.La lealtad y la coherencia del Sr.Heredia.Ejemplo de respeto. #HerediaDimision pic.twitter.com/LXUv5nrTsU — Diego Rodríguez Vega (@diego952672768) 4 de abril de 2017

"No comparto esas valoraciones vengan de donde vengan", ha respondido Susana Díaz en la tarde de este sábado. "N i esa ni otras que he visto", ha enfatizado la presidenta andaluza en una alusión velada a las críticas e insultos que recibe por parte de los 'sanchistas', especialmente a través de las redes sociales. "Llevo meses trabajando por recuperar la fraternidad. En eso estoy empeñada y es lo que voy a hacer", ha concluido Díaz, que preguntada por la dimisión de Heredia se ha limitado a decir que ya ha pedido perdón.

Patxi López también ha criticado al número dos del grupo por sus palabras sobre Podemos. En esa reunión expresó que el "adversario" del PSOE es el PP, pero el "enemigo" es Podemos. "Yo solo he tenido un enemigo en política que es ETA", ha expresado el exlehendakari.

Nadie en el sector oficial ha avalado en público las palabras de Heredia, que reconocen "desafortunadas", aunque sí han salido en su defensa con el argumento de que se produjeron en un momento en el que el PSOE estaba absolutamente crispado. En privado admiten que lo que dijo el secretario general del grupo era lo que muchos pensaban y reprochan que se estuviera grabando una charla ente compañeros.

"Hay momentos, sobre todo momentos internos, donde a lo mejor en un momento determinado uno puede decir unas palabras que, desde luego, no comparte ni uno mismo", ha expresado la expresidenta del PSOE, Micaela Navarro, que ha apuntado a quienes han guardado las grabaciones hasta este momento, cuando se acerca la batalla por el liderazgo, aunque ha reconocido también que su compañero "no estuvo afortunado".