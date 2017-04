El PSOE rechaza la moción de censura de Pablo Iglesias y le acusa de "mala fe"

El PSOE considera que Pablo Iglesias actúa con "mala fe y falta de rigor" al promover por sorpresa una moción de censura contra Mariano Rajoy, como ha hecho este jueves. "Cuando uno quiere un Gobierno en coalición lo que hace es trabajarlo antes, cuando quiere que una moción de censura prospere, la trabaja antes y no viene aquí a decir que pase lo que pase la va a presentar", ha expresado Antonio Hernando. "Iglesias sabe que no hay una alternativa al PP", ha apostillado.

"La respuesta es no", ha dicho Hernando sobre el apoyo del PSOE a la moción de censura que ha planteado Unidos Podemos. Así se ha pronunciado el portavoz socialista minutos después de que Pablo Iglesias y los portavoces del grupo Unidos Podemos hayan anunciado su intención de promover una moción de censura ante la situación de "emergencia" que atraviesa el país ante la corrupción que implica al PP.

Hernando se ha mostrado molesto por las formas que ha usado el líder de Podemos y que ha comparado con el órdago que lanzó hace un año a los socialistas al proponer un gobierno en coalición del que él fuera vicepresidente y se quedara con varias carteras, entre ellas la dirección del CNI, tras reunirse con el rey y sin previo aviso al PSOE, que sería entonces su socio. "Actúa con idéntica mala fe la misma falta de rigor de la que vimos hace un año cuando el señor Iglesias salió de una reunión con el jefe de Estado y, en esta tribuna, rodeado por otras caras, propuso un gobierno en coalición -ha relatado Hernando- para acabar votando en contra de un candidato socialista". "Se repite la misma mala fe y la misma falta de rigor", ha apostillado.

El portavoz socialista considera que es una "irresponsabilidad" plantear la moción de censura en los términos en los que ha hecho Iglesias, que ha asegurado que la presentarán independientemente de que cuente con el respaldo suficiente para que salga adelante, aunque no ha querido decir quién se postularía para suceder a Rajoy.

Sin el apoyo del PSOE esa moción de censura no tiene números para salir adelante y la dirección del partido considera, además, que no hay una "mayoría alternativa al PP", según ha dejado claro Hernando en la rueda de prensa. También Pedro Sánchez se ha pronunciado en términos similares esta mañana en una entrevista en la Cadena SER en la que ha dicho que "ahora mismo" no hay números para plantear una alternativa a Rajoy. El aspirante a reconquistar el poder del PSOE ha descargado la responsabilidad en Ciudadanos.

Hernando ha dejado en manos de la dirección provisional de su partido la posibilidad de que se reúnan, tal y como ha solicitado Iglesias para explorar la moción de censura. No obstante, el portavoz socialista ha cerrado la puerta a que los socialistas apoyen esa iniciativa.

También ha contestado a Pedro Sánchez, que acusa a la dirección del PSOE de no ser contundente en su exigencia de responsabilidades a Rajoy. Tras afear que el grupo socialista haya solicitado su comparecencia en la comisión de investigación de la financiación ilegal del PP en vez de en el pleno del Congreso, ha subido un escalón para exigir la dimisión del presidente.

"El PSOE sin apellidos -ha respondido Hernando- pidió la dimisión del señor Rajoy hace tres años, lo ha seguido pidiendo todo este tiempo y, si se hubiera producido, no nos encontraríamos en la situación en la que estamos".