El PSOE censura a Soria por sus vacaciones en Punta Cana: "La ejemplaridad es lo contrario"

El PSOE censura el comportamiento que el exministro José Manuel Soria ha mantenido durante el proceso por sus vacaciones en un hotel de lujo en Punta Cana pagadas por un empresario. La información que publicó Canarias Ahora ha quedado acreditada en una sentencia fruto de la demanda presentada por el extitular de Industria y Turismo. "La ejemplaridad es lo contrario", reprocha la diputada María González Veracruz.

La parlamentaria murciana preguntó al exministro en una sesión de control al gobierno en octubre de 2015. Soria se negó a presentar las facturas que acreditaran que abonó su estancia en el exclusivo alojamiento y cargó contra eldiario.es y Carlos Sosa, quien firmaba la información. "No me gustaría verla en la posición de que la injurien y la calumnien", le dijo Soria a la diputada en el hemiciclo, donde aseguró que en sus escritos para el juzgado quedó claro "que todo es falso". "Se pone del lado de los delincuentes", le dijo a la socialistas.

"Hizo lo que suele hacer el PP en estos casos, que es arremeter contra todo el mundo", recrimina González Veracruz. "La ejemplaridad es lo contrario, es ser transparente, aportar la información que te solicitan y colaborar con la justicia", continúa la dirigente socialista, que sostiene que es la misma táctica que ha llevado a cabo en los últimos días el presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez, investigado por la justicia en el caso Auditorio.

La diputada del PSOE sostiene que "mentir, ocultar y no poder demostrar que has pagado lo que no has pagado" es lo contrario a tener un comportamiento ejemplar.