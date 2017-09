El PSOE defiende la actuación de Rajoy ante el 1-O, pero le emplaza al diálogo posterior

El PSOE insiste en su pleno respaldo al Gobierno en su plan para frenar la "ilegalidad" del 1-O tras la reunión de Pedro Sánchez y Mariano Rajoy y las medidas puestas en marcha por el presidente tras el Consejo de Ministros. Pero los socialistas lanzan también una advertencia: las medidas "de corto alcance" no son suficientes y es necesario un "diálogo" posterior.

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha insistido en que el partido de Pedro Sánchez da "todo el apoyo" a las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno para frenar el desafío independentista para el referéndum previsto para el 1-O. No obstante, Lastra ha insistido en que el conflicto no se soluciona con medidas de "corto alcance" y ha apostado, como Sánchez, por el diálogo.

Lastra lo ha hecho tras presentar la petición de creación de una comisión no permanente para la evaluación y modernización del Estado: "El PSOE lanza hoy mensaje de defensa de la legalidad", ha señalado la número dos del PSOE, que ha asegurado que Sánchez ha mostrado "responsabilidad" y "sentido de Estado" en su encuentro con Rajoy. "Estamos ahora en la defensa de la democracia. Después, lo importante es que todos participemos en una mesa de diálogo", ha agregado sobre la comisión de estudio del modelo territorial que el PSOE plantea como primer paso para solventar el conflicto territorial. "Además de la exigencia del cumplimiento de la legalidad hace falta política –ha señalado la diputada del PSC, Meritxell Batet–. Una vez cumplamos la legalidad la solución política va a quedar pendiente".



Responsabilidad en la defensa de la ley pero con la convicción de que mediante el diálogo y la suma de voluntades lograremos una solución. pic.twitter.com/JDMKtoW5Ld — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 7 de septiembre de 2017

La vicesecretaria general del PSOE y la diputada del PSC, Meritxell Batet, han comparecido ante los periodistas tras registrar en el Congreso la solicitud de creación de una comisión no permanente para la evaluación y modernización del Estado autonómico. Sánchez quería que el diálogo comenzara antes del 1-O, pero ya ha asumido que tendrá que ser después cuando se empiece a pensar en una posible solución.

Los socialistas, que tienen el visto bueno del PP para crear dicho organismo, consideran que el "desarrollo" del estado autonómico "ha evolucionado de tal modo que que se han activado tensiones territoriales de carácter territorial e incluso identitarias que han puesto de manifiesto la necesidad de perfeccionar nuestro modelo de organización territorial que garantice la unidad de nuestro país y el autogobierno democrático de los territorios que lo integran".

Para los socialistas es esa comisión que solicitan en el Congreso la que tiene que plantear un nuevo modelo territorial que palie el conflicto. En el propio registro de solicitud de creación de la comisión, el PSOE apuesta por una "estructura federal" que "corregiría los problemas de organización y funcionamiento del Estado autonómico".

El escrito no recoge nada sobre el funcionamiento o el procedimiento de la comisión, sino que el PSOE quiere que salga fruto del acuerdo (los plazos, las comparecencias, etc.) entre los grupos. Sánchez logró el respaldo de Rajoy y también Pablo Iglesias se ha inclinado hacia el apoyo a la constitución. Sin embargo, ERC ya ha dicho que no participará.

"El PdeCat ha dicho que se sentará. Por lo tanto, espero que el resto de partidos catalanes se sienten también en esa comisión para decirnos lo que piensan de la estructura y el modelo de nuestro país. Hay una mayoría de la sociedad catalana que quiere que se llegue a un acuerdo. Estoy convencida de que se sentarán a negociar con el resto de grupos. Este es el templo de la soberanía", ha dicho la número dos del PSOE, que no ha querido decir si la renuncia de ERC resta valor a la iniciativa.