El PSOE ficha para las elecciones de 2019 al exlíder regional de IU expulsado por su papel en la gestión de Caja Madrid

El PSOE prepara ya el terreno para las elecciones autonómicas y municipales de 2019 con especial tiento en Madrid, donde los socialistas llevan más de dos décadas sin gobernar. Pedro Sánchez cuenta con Ángel Gabilondo, en principio, como candidato para la Comunidad y busca un cabeza de lista para el Ayuntamiento. Pero la dirección madrileña, 100% afín a Ferraz, mantiene conversaciones con exdirigentes de IU y pretende tenerlas con la plataforma Actúa de cara a los comicios del año que viene, según informa El País y ha confirmado eldiario.es.

Uno de los exdirigentes de IU dispuesto a colaborar con el PSOE es el excoordinador general en Madrid Gregorio Gordo, señalan fuentes de la dirección madrileña a este medio. Gordo fue expulsado de la coalición de izquierdas en 2015 por su responsabilidad política en la gestión de Caja Madrid-Bankia. La dirección federal, dirigida entonces por Cayo Lara, decidió además echar al también excoordinador Ángel Pérez y, después, rompió con la federación. El PSOE de Madrid también ha iniciado contactos con la plataforma de izquierdas en las que participa Miguel Reneses.

Los tres patrocinaron el nacimiento de un nuevo partido en el sur de Madrid que celebró recientemente un acto público en el Ateneo Republicano en el que se apostó por poner en marcha "una plataforma abierta para agrupar a todas las sensibilidades de la izquierda que en este momento se encuentran huérfanas de una opción política propia".

Los socialistas madrileños, dirigidos por José Manuel Franco, también han iniciado contactos con la plataforma Actúa liderada por el exjuez Baltasar Garzón y el ex coordinador federal y actal diputado de IU en Asturias, Gaspar Llamazares, que está constituida como partido político. La sintonía con el PSOE es buena. El exdirigente de IU informó de sus planes con Actúa a Pedro Sánchez a mediados de julio.

El secretario general del PSOE, que ha abierto la puerta a coaliciones electorales para 2019, ha levantado el veto sobre el exjuez Garzón, que despierta importantes suspicacias en las filas socialistas. Sin embargo, como publicó eldiario.es, Sánchez está dispuesto a llegar a acuerdos que involucren al exmagistrado para "fortalecer a la izquierda".

Desde el PSOE de Madrid aseguran a eldiario.es que tienen "pendiente una conversación con personas de Actúa".

"Nos hemos dado cuenta de que la única forma de ganar las elecciones es ampliar el espectro por la izquierda y por la derecha. Sumar a personas a una causa común", afirman desde la dirección regional socialista.

En este sentido, el PSOE apunta como "buen ejemplo" de integración a la exdiputada de UPyD Irene Lozano. Las mismas fuentes rechazan, eso sí, que hayan mantenido conversaciones con ella.

Lozano ya fue en las listas de Pedro Sánchez en las generales de diciembre de 2015. Su fichaje se encontró con un importante rechazo en el partido tanto a nivel federal como en Madrid, aunque finalmente concurrió en el número 4 de la candidatura. Lozano rechazó repetir en junio de 2016.

El portavoz de la Ejecutiva, Óscar Puente, ha asegurado que "no hay decidido nada" relacionado con las listas electorales.

Sánchez quiere emplearse a fondo en la confección de las listas de Madrid para 2019. En las últimas autonómicas Ángel Gabilondo se quedó a un escaño de arrebatar, junto a Podemos, la mayoría a la derecha de PP y Ciudadanos. El PSOE aún no tiene cabezas de lista definidos, aunque la candidatura de el exministro se da por hecha. No obstante, se baraja que sea para la comunidad o el ayuntamiento, aunque si Manuel Carmena repite lo más probable es que Gabilondo se quede en la comunidad.

Para el Ayuntamiento se escuchan distintos nombres. Cristina Narbona era la favorita en Ferraz, pero la exministra se ha descartado. La también exministra Beatriz Corredor, que reapareció en política apoyando a Sánchez en las primarias y que forma parte de su dirección, también es otro de los nombres que suena, pero en las filas socialistas no convence. También hay ojos puestos en Margarita Robles, actual portavoz parlamentaria. Sánchez no descarta que en Madrid haya un tándem de candidatos independientes, es decir, que no tengan carnet del partido.