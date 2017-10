Pablo Iglesias critica que el Gobierno quiera seguir adelante con el 155 aunque Puigdemont convocara elecciones

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha criticado este martes la "voluntad clara" del Gobierno de seguir adelante con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, aunque el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, decidiera convocar elecciones anticipadas.

"Parece que la voluntad del Gobierno es clara de forzar un artículo de la Constitución para hacer algo que va a hacer mucho daño no sólo al autogobierno de Cataluña, sino que puede hacer mucho daño a la democracia española", ha criticado en declaraciones a los medios antes de presidir una reunión de su grupo parlamentario en el Senado.

No obstante, Iglesias ha vuelto a dejar claro que su formación tampoco considera que unas elecciones anticipadas vayan a solucionar nada, las convoque quien las convoque. "Si Puigdemont convoca elecciones, participaremos, pero no busquemos excusas para no hablar de lo importante", ha manifestado.

NI ELECCIONES, NI DUI, NI 155: REFERÉNDUM PACTADO

En esta línea, ha asegurado que la única "solución política sensata y democrática" es "hacer un referéndum pactado", frente a una posible declaración unilateral de independencia o la aplicación del 155. "Nosotros vamos a seguir defendiendo que Cataluña siga dentro de España a través de una solución democrática, que es un referéndum con garantías", ha enfatizado.

El líder del partido morado se ha desplazado este martes a la Cámara Alta para reunirse con sus senadores, consciente de la relevancia que ha cobrado esta semana el Senado a raíz de la tramitación que está desarrollando del artículo 155, que su formación considera "un atropello en términos democráticos".

Además de reunirse con los senadores, que serán la voz de Podemos tanto en las comisiones para preparar la aplicación del 155 como en el Pleno del viernes que aprobará su puesta en marcha, Iglesias mantuvo ayer un encuentro con los secretarios generales del partido en las Comunidades Autónomas y envió una carta a sus militantes para explicar su postura ante la crisis catalana.

De este modo, Podemos ha redoblado sus esfuerzos estos últimos días para aclarar su posición y sus argumentos, tras las críticas que están recibiendo por parte de sus adversarios, acusándoles de apoyar a los independentistas; críticas que están sembrando dudas también dentro de la formación, entre quienes piensan que no se está entendiendo la postura del partido fuera de Cataluña.

Iglesias ha vuelto ha explicar este martes, antes de participar en la reunión con sus senadores, que Podemos está en contra de una declaración unilateral de independencia, pero también de la aplicación del 155. "Esto no va a solucionar el problema de Cataluña", ha sentenciado.

EL GOBIERNO Y EL PSOE, BLANCOS DE SUS CRÍTICAS

Eso sí, ha vuelto a centrar gran parte de sus críticas en la acción del Gobierno de Mariano Rajoy. "El PP apela sistemáticamente a la ley y a la Constitución cuando inclumple sistemáticamente la ley y la Constitución", ha denunciado.

"El PP se ha convertido en una maquinaria corrupta que utiliza el Estado para perpetuarse. Nosotros vamos a defender lo que siempre hemos defendido: hay que sacar a los corruptos del Gobierno y vamos a tratar de ganar a los independentistas democráticamente en un referéndum", ha insistido.

Iglesias también ha vuelto a criticar duramente al PSOE por apoyar al Gobierno en la aplicación del 155, lo que denota, a su juicio, que el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, "ha incumplido todas las promesas que hizo durante las primarias". "Es muy triste para su militancia y para sus votantes ver que una vez más engañaron al conjunto de los españoles", ha apostillado.

En cuanto a la posibilidad de que Puigdemont acuda al Senado a defender sus alegaciones contra la aplicación del 155, Iglesias ha asegurado que está "en su derecho" y que "cualquier espacio de diálogo es imprescindible". "El hecho de que pueda venir al Senado para explicarse sería bueno, pero el tema fundamental es cómo solucionamos el problema político que hay en Cataluña", ha reiterado.