Pedro Sánchez, sobre Catalunya: "La libertad es autogobierno"

La receta de Pedro Sánchez para acabar con el conflicto territorial pasa por iniciar una reforma constitucional que perfeccione el reconocimiento de las "singularidades" a las "naciones" españolas –que para él son "al menos" tres: Catalunya, Euskadi y Galicia–, pero también por dotar de mayor autogobierno a aquellas comunidades que así lo reclamen.

Catalunya es una de esas regiones a las que el líder del PSOE dotaría de un mayor autogobierno, según ha dejado claro en un desayuno informativo organizado por El Periódico: " Cuando desde el PSOE apelamos a entender la diversidad de España hablamos de libertad y la libertad es autogobierno".

Sánchez ha enfatizado que estaría "dispuesto" a ceder más autogobierno a Catalunya dentro del marco de la ley. El conflicto territorial reaviva las tensiones dentro del PSOE. Cuando Sánchez habla de dar autogobierno a Catalunya enciende las alarmas en el Gobierno de Susana Díaz. El PSOE andaluz se ha apresurado a reclamar las mismas condiciones que el resto de comunidades.

El secretario general del PSOE ha insistido en que se puede reconocer la nación catalana sin que ello conlleve la separación jurídica en diferentes estados. "El estado es uno descentralizado, pero un Estado y eso es lo que no se puede quebrar –ha defendido–. Por eso no estamos a favor de una convocatoria de referéndum ilegal y estamos por una solución acordada".

"Defendemos una definición de nación no nacionalista"

"Defendemos una definición de nación no nacionalista", ha explicado Sánchez, para quien las "identidades" no son "excluyentes" y pueden ser "compatibles". "El término nación tiene esa acepción y tiene mucho que ver con la vocación de autogobierno de muchas sociedades, como es la catalana", ha expresado.

Para Sánchez esa solución acordada pasa por la reforma constitucional y, bajo ese nuevo marco, un Estatuto de Catalunya que refrenden los catalanes. De hecho, ha aprovechado su discurso para cargar contra el PP y Mariano Rajoy, a quien ha acusado en buena parte de haber incrementado la desafección en Catalunya y haber multiplicado el independentismo por cuatro con su actitud. "El presidente es esclavo de aquella recogida de firmas contra el Estatut y dueño de un silencio clamoroso", ha señalado. El socialista ha remarcado que el PP usó la estrategia de "confrontación" en 2008 porque le convenía electoralmente.

A pesar de sus críticas, Sánchez mantiene su total apoyo al Ejecutivo en la gestión del desafío del 1-O. No obstante, no ha querido decir hasta dónde va a llegar ese respaldo. "Proporcional significa meditada, responsable", se ha limitado a decir sobre su petición de mesura en la respuesta del Gobierno. "No podemos adelantar escenarios", ha zanjado ante la posibilidad de aplicar medidas como el artículo 155 de la Constitución.

En cuanto a la apertura de locales municipales para la participación el 1-O en Barcelona, donde el PSC ha entrado en el Gobierno de Ada Colau, Sánchez ha pedido a la alcaldesa que se posicione del lado de los alcaldes socialistas, que se niegan a ceder espacios mientras que Colau dijo este lunes que haría lo posible por que los barceloneses puedan participar.

Respecto a la posibilidad de romper el acuerdo del PSC con Colau en caso de que el Ayuntamiento ceda esos espacios, Sánchez ha evitado contestar y ha dejado la pelota en el tejado de los socialistas catalanes. No obstante, ha insinuado que el pacto no debe sufrir alteraciones hasta el final de la legislatura: "Cuando uno se incorpora a un Gobierno se incorpora con todas las consecuencias para resolver los problemas (...) y eso está por encima de todo. Esos compromisos deben ser hasta el final de la legislatura".