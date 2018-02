Podemos celebra el 7 de abril un encuentro con militantes para empezar a preparar las municipales y autonómicas de 2019

"En el camino hacia un país más justo, la siguiente cita tiene ya fecha: las próximas elecciones municipales, autonómicas y europeas de 2019. Por eso, 2018 es el año en el que trabajaremos con alegría y compañerismo para ser más y más fuertes, y estar preparados y preparadas cuando llegue la hora", asegura el partido en la página web que ha creado para difundir el evento.

En concreto, Podemos celebrará dentro de este encuentro diferentes talleres y charlas destinadas a "formar los equipos que desarrollarán en los diferentes territorios los planes de En Marcha 2019" o "diseñar y aprobar los planes de acción" para afrontar las citas electorales, así como conferencias y actividades lúdicas.

Para comenzar a dar promoción a este evento, que esperan que sea "masivo", Podemos ha lanzado este viernes un video en las redes sociales en el que narra como una corredora, que viste una sudadera morada --en alusión a la principal seña de identidad de Podemos--, está preparada para "ganar" la carrera a sus competidores: tres hombres ataviados con camisetas azul, roja y naranja, respectivamente --los colores de PP, PSOE y Ciudadanos--.

"LO VOY A DAR TODO, PORQUE HE VENIDO A GANAR"

"Se acerca el momento, la hora de la verdad. Parecía imposible llegar tan lejos, pero aquí estoy. Si no fuera por toda la gente que me ha apoyado, nunca lo hubiera conseguido, y ahora no les pienso fallar", afirma la voz en off que acompaña al vídeo y que se atribuye a la corredora de sudadera morada.

"Puede que ellos jueguen en su terreno, puede que tengan grandes patrocinadores, algunos hasta competirán dopados, pero lo que vale es lo que pasa en la pista, y yo lo voy a dar todo, porque he venido a ganar", concluye el vídeo.

El encuentro, que tendrá lugar en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense, pretende servir a Podemos para ponerse "las pilas" con vistas a las elecciones de dentro de un año, después de unos meses duros, en los que sus apoyos han caído en las encuestas y sus resultados de las elecciones catalanas de 21 de diciembre quedaron muy por debajo de sus expectativas --perdieron tres escaños respecto a 2015--.

"Este gran encuentro puede ser el pistoletazo de salida de estos trabajos, el lugar en el que todos y todas decidiremos cómo prepararnos, para presentar candidaturas en toda España que estén a la altura de nuestros vecinos", explicó el secretario de Organización y coportavoz de la Ejecutiva, Pablo Echenique, a principios de febrero, cuando anunció los primeros detalles del evento.

"2018 podría tener la rara particularidad de ser un año sin citas electorales. Esto ofrece una oportunidad rarísima para que pongamos a toda la organización a trabajar y a llevar a cabo las tareas políticas que tengan que ver con las necesidades de la gente en todos los pueblos de España, que tengan que ver con formarnos y capacitarnos entre todos", añadió.