Prego dice que la imputación de Marhuenda "no tiene ningún recorrido"

La presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), Victoria Prego, ha dicho hoy que la imputación del director de La Razón, Francisco Marhuenda por presuntas coacciones a la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, "es un episodio que no tiene ningún recorrido".

Preguntada sobre esta cuestión en la 76 Asamblea General de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), que se celebra en Mérida, Prego ha rechazado que la imputación de Marhuenda ahonde en la falta de credibilidad de los periodistas.

Ha indicado que se trata de una "conversación que el juez ha querido investigar, pero que no tiene ningún recorrido, porque eso no es ninguna amenaza" y porque, además, la propia Cifuentes "ha dicho que no se ha sentido chantajeada ni amenazada".

Victoria Prego ha señalado que "lo que es habitual entre los políticos y la prensa es una relación pésima, pero eso es lo saludable. "Lo bueno -ha añadido- es que nos llevamos tan bien como mal".

Por otra parte, la presidenta de la APM ha reconocido que hay un problema de credibilidad de los periodistas "fundamentalmente porque se ha utilizado el periodismo sin cumplir el código deontológico de la profesión y porque hay mucha gente fuera muy interesada en desacreditar a la prensa", con lo que el problema "es interno y externo".