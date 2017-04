Puigdemont y Junqueras acusan al Estado, en el diario belga Le Soir, de abandonar a los catalanes no independentistas

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el vicepresidente, Oriol Junqueras, han reprochado este miércoles al Gobierno central haber "abandonado a los catalanes", incluidos aquellos que no son independentistas.

Lo han explicado en una artículo publicado en el periódico belga 'Le Soir' y recogido por Europa Press en el que destacan que no se les ocurre pensar que el futuro de Catalunya "no lo van a decidir sus ciudadanos y sí el Gobierno español".

"El Estado español ha abandonado a todos los catalanes, también a los que no quieren la independencia pero aman Cataluña como el que más y sufren cuando sufre su país", lamentan.

Para ellos, que haya catalanes no independentistas "no significa que la desatención de Cataluña no la sienten profundamente y paguen también las consecuencias".

"El Estado ha abandonado también a los catalanes que hubieran querido ver en el español aquel Estado propio que no es ajeno a sus demandas", critican.

Afirman que para esos catalanes y para todos los demás, "el Govern pondrá las urnas" para que decidan y porque es su derecho, que aseguran que ejercerán.

Inciden en que el escenario deseado es el del referéndum acordado con el Estado e insisten en pedirlo "pese a los malos augurios y el rechazo frontal del Gobierno".

"VOTAR ESTE AÑO"

"Sólo hay una cosa que no vamos a hacer y es renunciar a que los ciudadanos puedan votar este año", advierten, y aseguran que los mismos ciudadanos catalanes son los que piden votar para expresar su opinión respondiendo a una pregunta clara y sencilla.

Comparan la actitud del Gobierno catalán y del Parlamento regional con la posición escocesa en su referéndum, pero lamentan que la actitud del Gobierno central y de las Cortes "no se parezcan en lo más mínimo a la del Gobierno y el Parlamento británicos".

"No sólo hay una preocupante ausencia de voluntad de diálogo, sino que (el Gobierno) camina en la dirección inversa: querellas, judicialización de la política, guerra sucia, amenazas de uso de medidas excepcionales, etc", y añaden que esa estrategia se ha cobrado ya a sus primeras víctimas políticas, entre las que destacan la del expresidente del Gobierno catalán Artur Mas.

Pese a ello, avisan al Gobierno de que esa actitud no evitará que el Ejecutivo catalán insista en hacer el referéndum: "Pese a todo tipo de agravios, amenazas y de una ofensiva judicial sin precedentes, no nos amedrentarán".