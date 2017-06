Rajoy dice que la comisión del congreso sobre la presunta caja B del PP "no aporta nada contra la corrupción"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha cargado duramente este lunes contra el acuerdo de PSOE, Podemos y Ciudadanos para poner en marcha en el Congreso una comisión de investigación sobre la presunta financiación irregular del Partido Popular que se quiere remontar a los años ochenta y que no concreta su ámbito temporal y material. A su entender, esa comisión "no aporta nada en la lucha contra la corrupción", sus conclusiones ya están "redactadas" y su único objetivo es "desgastar" el Ejecutivo del PP.

Así lo ha asegurado en su intervención ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP -una reunión a puerta cerrada en la sede central del partido en Madrid--, en la que, sin embargo, no ha citado al extesorero Luis Bárcenas, que este mismo lunes ha inaugurado las comparecencias de la citada comisión de investigación sobre la financiación del Partido Popular.

Rajoy ha centrado su discurso en repasar los últimos datos económicos y poner en valor la mejora que ha experimentado España en este último año, coincidiendo con que este 26 de junio se cumple un año de las últimas elecciones generales, en las que el PP ganó pero logró solo 137 escaños. Además, ha destacado que este semana se aprobarán en el Senado los Presupuestos Generales de 2017 y ha expresado su voluntad de hablar con todos los grupos sobre el techo de gasto, antesala de las cuentas públicas de 2018.

RAJOY: "LA OPOSICIÓN SOLO QUIERE HABLAR DEL PASADO"

Ante la plana mayor del PP, el jefe del Ejecutivo ha recalcado que la oposición "solo quiere hablar del pasado" en esa comisión de investigación del Congreso mientras que el PP quiere "hablar del futuro". Es más, ha dicho que "no es muy normal" que una investigación de este tipo no fije ni el ámbito temporal ni territorial ni el objeto.

"Esto no aporta nada contra la corrupción", ha afirmado, para añadir después que la oposición tiene como "único objetivo el desgaste partidista" del Gobierno del PP. Es más, ha dicho que lo que buscan es sacar "provecho político" y mantener abierta esa comisión "lo más posible", han indicado fuentes del partido. Por lo pronto, este mes de julio comparecerán más extesoreros del PP, pero la comparecencia de Rajoy no se prevé hasta pasado el verano.

Asimismo, el presidente del Gobierno ha subrayado que esa comisión de investigación ya tiene las conclusiones redactadas y da igual lo que puedan decir los comparecientes porque "intentan hacer una causa general" contra el PP, según ha expuesto después en rueda de prensa el portavoz del partido, Pablo Casado.

"Esta comisión de se está convirtiendo en una comisión inquisitorial, que busca imponer la ley de selva, porque en democracia no caben las causas generales y el PP no lo haría contra ningún partido", ha declarado Casado, parafraseando así las palabras del coordinador general de la formación, Fernando Martínez-Maillo. El PP da por sentado que la Mesa del Congreso rechazará este martes su recurso de reconsideración y acudirá en amparo al Tribunal Constitucional.

Casado ha advertido que esperan que PSOE, Podemos y Cs expliquen en el Senado "aquello que se han negado a explicar en el Congreso", algo que ha achacado a que "no han asumido a que el PP ganó las elecciones en 2008" y "no tienen donde agarrarse". "Por eso, quieren hacer una causa general, citando personas con responsabilidades de hace 30 años y hablando de 1980, cuando algunos no habíamos nacido y el PP no gobernaba en España", ha apostillado.

TRANQUILOS ANTE LA COMPARECENCIA DE BÁRCENAS

Al ser preguntados si están tranquilos tras escuchar al extesorero Bárcenas, el portavoz del PP ha asegurado que están "igual de tranquilos" que hace una semana porque el PP está "muy por encima" de comisiones de investigación y "responde ante la Justicia si así lo determina", "cosa que por ahora no ha hecho".

Ante el hecho de que el PP haya optado por no hacer preguntas a Bárcenas -que ha arrancado este lunes las comparecencias en la comisión de investigación--, ha señalado que la oposición actúa con un objetivo "partidista". "Preguntemos o no preguntemos, no somos el artista invitado en esa escenificación parlamentaria", ha proclamado.

Es más, Casado ha confirmado que ante las próximas comparecencias que se celebrarán -el 13 de julio lo harán más extesoreros del PP_ su partido mantendrá la misma posición y reivindicará la "honestidad" y "trayectoria" del PP. Según ha agregado, confían en la Justicia y no en lo que pueda aportar esa investigación parlamentaria.

APROBACIÓN DE LAS CUENTAS DEL PP

En este sentido, ha subrayado que se ha demostrado que es una comisión de investigación "fallida" porque se pretenden hacer "juicios paralelos" en el Parlamento. "Nosotros a lo nuestro, tenemos la conciencia muy tranquila de cómo se ha comportado este partido", ha manifestado, para añadir que cuando el PP ha gobernado lo ha hecho "siempre en beneficio de todos".

"Pueden hacer como la tinta del calamar, esparcir oscuridad sobre nuestras cuentas, que nosotros nos encargaremos de disipar. Estamos muy orgullosos del servicio que hemos hecho en España", ha afirmado rotundo, para reivindicar la trayectoria del PP en estos 40 años de democracia a pesar de que la oposición intente "poner palos en la rueda" o "pegarles patadas en la espinilla".

En la reunión, ha tomado también la palabra la tesorera del PP, Carmen Navarro, que ha informado de las cuentas de la formación, que después han sido aprobadas por el Comité Ejecutivo Nacional. Esas cuentas se remiten al Tribunal de Cuentas y se colgarán en la web del PP, según ha confirmado Casado.