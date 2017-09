Rajoy confía en presentar pronto los PGE y no contempla "en ningún caso" adelantar las elecciones

En rueda de prensa en la 'jardín de rosas' de la Casa Blanca, junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Rajoy ha explicado el retraso en la presentación de los Presupuestos -que no serán aprobados este viernes, como corresponde según el calendario marcado por la Constitución-- porque cree que para presentarlos es "fundamental" tener "apoyos suficientes".

Eso sí, ha añadido que, hablando con "diferentes fuerzas políticas", confía en no tener "ningún problema" y poder "aprobarlos en un periodo de tiempo razonable". Y, preguntado si contemplaría un adelanto electoral de no lograr este objetivo, ha respondido tajante: "No está en mi horizonte en ningún caso adelantar las elecciones, sea cual sea el resultado de esto que acabamos de hablar".

Este mismo martes, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha subrayado que "con certeza" habrá Presupuestos y confía en que queden definitivamente aprobados a comienzos del próximo año. "No tenemos las fechas, no debemos establecer un calendario, pero habrá nuevos Presupuestos del Estado con toda certeza", ha apostillado.